La ruptura de la bancada de Morena en el Congreso de NL

Monterrey, N. L.- La división al interior de la bancada de Morena en el Congreso Local se agudizó, al grado de que la diputada Claudia Tapia reveló las diferencias que iniciaron desde el inicio de la Legislatura en septiembre pasado y donde a unos días de asumir la coordinación fue sustituida por su compañero el ex priista Ramiro González.

La presunta división es entre quienes son fieles seguidores de Andrés Manuel López Obrador y los que, no están muy allegados a la postura y filosofía del Presidente de México.

En contrapartida, la dirigente estatal de Morena, Bertha Puga, se resiste a aceptar la división que es evidente en la Legislatura y califica la situación como “diferentes puntos de vista y maneras de pensar”.

Un ejemplo de la división existente muestra que la ex coordinadora Tapia, tiene a una persona en el área de comunicación y el coordinador González, a otra. Una muestra más fue la presentación de una agenda mínima de trabajo de la bancada donde no asistió Tapia ni el diputado Arturo de la Garza.

"Los roces son evidentes en las votaciones en el Pleno, todos se han dado cuenta, y quienes han cuestionado las votaciones de ciertos diputados que no tienen que ver con algunos de los valores que nosotros tenemos y viceversa, creo que sí es evidente”, declaró Tapia.

"Yo soy lopezobradorista igual que Arturo de la Garza y Luis Armando Torres, (también diputados) nosotros somos lopezobradoristas de muchos años, para nosotros lo primero es la línea del Presidente directa", aclaró.

Sorprendido, Ramiro González, el coordinador de los legisladores de Morena calificó de raro el asunto porque Tapia ni nadie, le ha dicho sobre esa ruptura, en tanto trabajan para construir la agenda de trabajo del inminente segundo periodo ordinario de sesiones.

"No he hablado hoy con ella (Tapia) pero hemos estado trabajando construyendo la agenda, la verdad desconozco, pero la verdad no sé, me pescó frío, pero por mi parte no hay problema, ella en lo personal no me ha notificado que haya fracturas, a mí oficialmente no me ha dicho ni el diputado Arturo, nadie me ha dicho, por eso se me hace raro".

Los diputados Celia Alonso, Juan Carlos Leal, Julia Espinosa y Delfina de los Santos, son el resto de los diputados de Morena que estarían de parte del coordinador González que asumió el cargo en lugar de Claudia Tapia, cuando no se había cumplido ni diez días de iniciada la actual legislatura en septiembre pasado.

Para Bertha Puga, una presidenta estatal de Morena que se ha manejado con bajo perfil, no hay grupos ni división en su bancada, mucho menos fracturas, sino puntos de vista y maneras de pensar diferentes.

Aceptó, sin embargo, que tiene una plática pendiente con la diputada Tapia que no se ha dado porque la legisladora “anda un poquito ocupada” y recalcó que exigirá independientemente si son o no militantes de Morena, que sus diputados cumplan con los principios del partido.

La presidenta de Morena informó a los legisladores los “valores que el Presidente López Obrador ha marcado y que son la forma en que deben conducirse los proyectos”.

Una versión de que operadores ex priista incrustados en Morena, Rafael Zarazúa y Carlos Suárez, habrían orquestado el golpe en contra de Tapia, es corroborada por la legisladora quien dice que actuaron sin un respaldo institucional,

La 75 Legislatura Local la encabeza como mayoría Acción nacional con 15 diputados, seguido del PRI con ocho y Morena con ocho, pero en maniobras al interior de la misma dieron al tricolor una influencia en la toma de decisiones que prácticamente lo colocan en la segunda posición.

