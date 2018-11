La rebelión de los policías en Cancún

ALEJANDRA GALICIA/ CORRESPONSAL 07/11/2018 07:22 p.m.

CANCÚN, Q.ROO.- Después de 48 horas de paro laboral por parte de elementos de la Policía Municipal de Cancún, la alcaldía confirmó que los elementos regresaron a sus actividades de vigilancia, mientras que su demanda de retirar del cargo al encargado de despacho de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito (Smspyt), Jesús Pérez Abarca, no fue aceptada.

Este paro, de acuerdo a las autoridades fue un acto de insubordinación, un motín con violencia física que desobedeció a toda institucionalidad.

El pasado lunes 5 de noviembre más de un centenar de policías se manifestaron e iniciaron un paro de labores en las instalaciones de la Smspyt. Durante el paro, diferentes autoridades del ayuntamiento de Benito Juárez, al igual que el encargado de despacho de la secretaría se presentaron para escuchar las exigencias de los policías.

Los policías de Cancún enlistaron en su lista de peticiones incrementos salariales y en el seguro de vida que actualmente es de 100 mil pesos; también exigieron no ser utilizados como agentes de investigación, porque de acuerdo con las versiones de elementos de Seguridad Pública, son enviados a tomar fotografías a viviendas relacionadas con delincuentes; y demandaron la destitución del encargado de despacho de la Smspyt de Benito Juárez, Jesús Pérez Abarca.

Al no llegarse a ningún acuerdo, decenas de policías municipales corrieron a empujones de la Smspyt a Pérez Abarca, y solicitaron reunión con la presidenta municipal de Cancún, Mara Lezama Espinoza.

En el primer día de paro laboral de policías municipales en Cancún se registró al menos cinco homicidios violentos en la supermanzana 93, 222, 225, 227 y 248

Dos días después del anunció a paro laboral de policías municipales de Cancún, el Secretario General del Ayuntamiento de Benito Juárez, Jorge Aguilar Osorio, explicó que el paro finalmente concluyó y los policías regresaron a sus labores de vigilancia.

Explicó para La Silla Rota que son al menos 30 elementos de seguridad quienes dirigían la protesta que provocó la revuelta el pasado lunes. Aseveró que la conducta que presentaron los policías municipales de correr a su encargado de despacho son acciones que no se tolerarán, por lo que será la Secretaría de Seguridad Pública (SPP) la que tomará las medidas administrativas o en su caso penales contra los policías.

"Nos parece que lo que sucedió fue un asunto grave, que ya está en manos de otras instancias de gobierno, en este caso del Estado, que se hará cargo de todo lo que siga. Significa que (policías) estarán sujetos a un proceso legal. Los que realmente incitaron a la tropa son alrededor de 30", dijo el secretario del Ayuntamiento.

Jorge Aguilar Osorio agregó que las exigencias de los policías municipales nunca se realizaron a través de un pliego petitorio oficial y que este conflicto responde a los cambios que se están haciendo en materia de disciplina, evaluación de confianza, operación y reubicación sectorial.

En cuanto a la permanencia del encargado de despacho de la Smspyt, Jesús Pérez Abarca, el funcionario municipal aclaró que se mantendrá en el cargo, además de tener el respaldo de los tres órdenes de gobierno.

"Finalmente no hubo un pliego petitorio como tal, fue un tema de desorden absoluto, la queja especifica es que no querían trabajar con Pérez Abarca. La realidad es que no estamos dispuestos a ceder en ese punto, y siendo el único punto que se propuso de manera de formal, pues no había nada que seguir negociando, entonces nosotros decidimos seguir por los cauces legales correspondientes".

En Quintana Roo durante enero a septiembre de 2018 han ocurrido más de 512 asesinatos, de los cuales más de 400 ocurrieron en Cancún, y al cierre del año se espera superar las 600 ejecuciones, esto de acuerdo con la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado (FGE).

