La pugna entre el gobierno y transportistas de Nuevo León

Monterrey, N. L.- Una pugna entre el Gobierno del Estado y los transportistas ha crecido por la negativa del Estado a autorizar el alza de tarifas camioneras urbanas y la advertencia de los concesionarios de retirar al menos 14 rutas del servicio para el primer día de marzo.

El gobierno de Jaime Rodríguez Calderón respondió a los transportistas que les quitará el permiso de esas 14 rutas, las que dice la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (FROC) a través de su líder Alberto Serna de León, que “se trata de rutas que están en quiebra”.

"Son rutas que no están dando prácticamente ningún servicio, no necesariamente tienen que ir ellos a entregar el permiso. Las daremos de baja por sistema. con los datos que tenemos aquí ese suficiente para cancelar el permiso", dijo el director de la Agencia Estatal del Transporte, Jorge Longoria.

Se trata solamente de propaganda para amedrentar a los usuarios y que actualmente el Estado cuenta con circuitos y unidades en operación que cubrirán los recorridos que los transportistas amagaron con retirar, solamente se harán algunos ajustes y el plan será dado a conocer a los usuarios mañana mismo, agregó.

"Vamos a tener alternativas para ellos, esperamos que no haya prácticamente ningún afectado, quizá van a tener que caminar dos o tres cuadras más de lo que caminaban ahora"





"Hoy todas las rutas están quebradas, el transporte está quebrado, y lo vino a enterrar el precio del combustible, entonces el blof que están haciendo los empresarios del transporte son rutas de ellos mismos que ya quedaron obsoletas, que ya no te venden ni 150 boletos en todo el día, pero un empresario sí se puede dar el lujo de despreciar una ruta que esté quebrada, un permisionario no puede dejar parado su camión.

Lanzó el reto a los empresarios a que se animen a retirar también las rutas que les dejan dinero.

"Yo invito a los empresarios a que regresen las que venden, las más productivas de ellos, ¿a qué regresan las que están quebradas?, si quieren apretar al gobierno que regresen las más productivas y le entramos luego luego nosotros"

Al respecto Longoria dice que una revisión de archivo y en campo a las 14 rutas que dejarían de prestar el servicio, arrojó que solamente hay 37 unidades operando, prácticamente en condiciones de desecho.

A su vez, la Asociación de Transporte Público de Pasajeros de Nuevo León reiteró que ante la negativa del Estado de incrementar las tarifas, a partir del 1 de marzo dejarían de circular 14 rutas entre las que destacan la 10, que abarca García, Centro y Monterrey; la 47, del ramal de Salinas Victoria, Apodaca, Escobedo y San Nicolás; la 65, que va de Escobedo a Monterrey y San Nicolás; la 92 de Guadalupe y Monterrey; la 105, que va hasta Pesquería; la 408, que va de Monterrey a San Pedro, y la 326 que recorre San Nicolás y Monterrey.

Los empresarios afirman que no pueden operar estas rutas porque desde el 2014 el diésel ha aumentado 74 por ciento, el dólar 40 por ciento y los Cetes a 28 días un 162 por ciento.

Para el gobernador del Estado, Jaime Rodríguez hay una necesidad de los transportistas, más que una amenaza pero el Estado está obligado a prestar un servicio y tomar las rutas que ellos no quieran.

“Tampoco es que sea un mal negocio, es un buen negocio el transporte; ellos dicen que no, bueno, les voy a decir, pues si no es negocio, pues para que estas en él.

“El que tiene un negocio es porque le da el negocio, no están metiendo dinero de su bolsa, ellos dicen, yo lo que quiero es que no tengamos esas confrontas, nosotros no vamos a confrontarnos con nadie, pero tampoco vamos a recibir presiones de nadie”.

Rodríguez Calderón puntualizó que son tres años en que no se ha dado un incremento en las tarifas camioneras, por lo que sí se requiere hacer una actualización justa, siempre buscando lo mejor tanto para usuarios y empresarios.

“Si estos empresarios del transporte dicen hay 30 rutas que no, a ver por qué no me dejan la de Juárez, o por qué no las rutas de más negocio, pues si ellos quieren dejar las que no son negocio, pues que nos entreguen las que sí son negocio también y hacemos el equilibrio”, agregó.

