"La policía no me cuida, me viola y me asesina": protestan por crimen del "güero"

MÉRIDA.- Al grito de "¡La policía no me cuida, me viola y me asesina!", cientos de personas protestaron a las puertas de Palacio de Gobierno y del Ayuntamiento de Mérida para solidarizarse con María Ravelo Echevarría, madre de José Eduardo Ravelo Echevarría, "El Güero", joven asesinado por cuatro policías municipales de la capital de Yucatán.

Los manifestantes reprocharon que se destina demasiado dinero a las corporaciones policiacas sin los resultados esperados. Además, insistieron que el asesinato del joven veracruzano no es un caso aislado, ni las detenciones arbitrarias.

"Hace más de una década que el narco golpeó a Veracruz y los jóvenes son quienes corren más riesgos porque o te mata el narco o trabajas para el narco o no tienes otra opción o huyes, y José Eduardo huyó del narco y trató de buscar una mejor vida para apoyar a su familia. Llegó aquí y lo asesinan. Mérida no es segura para nadie. Mérida es muy blanca, racista, clasista y xenofóbica, esto no es un caso aislado, no es la primera vez", señaló un manifestante durante la protesta.

Lamentaron que se invierte demasiado dinero en la policía de los dos niveles de gobierno, sin que eso sirva para combatir la violencia. Pero, en cambio, se ha dejado de lado la educación, la cultura y el arte.

"Aquí en el estado de Yucatán se destina mucho dinero de nuestros impuestos para la seguridad de Mérida, ¿Cuál? ¿Pegasus, tortura, los drones que nos vigilan a nosotros? ¿A (comandante de la Secretaría de Seguridad Pública) Luis Felipe Saidén? cámaras para vigilarnos, armas para reprimirnos, no para reprimir a los verdaderos asesinos", dijo otro manifestante.

"Ese dinero que se invierte en falsa seguridad no va a acabar con la violencia, la violencia no acaba con armas, con policías, ni con una Guardia Nacional. La violencia termina con educación, arte, cultura y oportunidades para la juventud", expresaron.

El 21 de julio, "El Güero" caminaba por el área del parque de San Juan, en el centro de Mérida, cuando los oficiales de la policía municipal lo detuvieron porque presuntamente se veía "sospechoso". El joven les indicó que se dirigía a una entrevista de trabajo; sin embargo, fue detenido. Según declaró su madre, los oficiales alegaron que era una revisión de rutina.

"El Güero" fue esposado, sometido, golpeado y en la unidad de la policía lo violaron, al igual que en los separos. Su madre llegó a Mérida el 24 de julio, ese día lo llevó al Hospital O´Horán, donde el doctor, en lugar de examinarlo, cuestionó su sexualidad.

DETENCIÓN DE CUATRO POLICÍAS

El gobierno de Yucatán informó la captura de cuatro policías municipales por su probable participación en la detención arbitraria, violación sexual y tortura del "Güero".

Lamento los hechos ocurridos en contra del joven J.E.R.E. originario de Veracruz. Les informo que los policías municipales presuntos responsables de este crimen ya fueron capturados y aplicaremos la Ley hasta las últimas consecuencias

"Nos unimos a la pena que embarga a la familia y les reiteramos nuestro apoyo a través de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y de la Fiscalía General del Estado de Yucatán que investiga los hechos porque en nuestro estado no hay espacio para la impunidad y se hará justicia con todo el peso de la ley", añadió.

El gobierno del estado informó en un comunicado que la SSP y la FGE ejecutaron hoy las órdenes de aprehensión "contra cuatro individuos, por su probable participación en delitos que resultaron en el fallecimiento de un joven".

Dijo que "los detenidos son J.E.H.H., E.M.R.L., A.G.G.M. y R.G.B.R., todos ellos agentes de la Policía Municipal de Mérida, cuando se cometieron los presuntos hechos".

