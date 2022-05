"La policía me abandonó": por seguridad, madre buscadora suspende rastreo de su hijo

HERMOSILLO.- "Mi vida corre peligro. Tengo que irme del lugar", escribió Ceci Patricia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora este sábado, cuando se encontraba en labores de rastreo para encontrar a su hijo Alejandro en el estado de Sinaloa.

TAMBIÉN LEE: "ES EL ROSTRO DESCARADO MÁS VIL": MADRE BUSCADORA DE SONORA EXPLOTA CONTRA AMLO

En su cuenta de Twitter, la fundadora de la agrupación clamó por ayuda y aseguró que hasta la Policía de Guasave, municipio donde se ubica en estos momentos, la dejó sola a ella y su hija.



"Hasta la policía municipal de Guasave parece que le dio miedo y me abandonó", manifestó.

Su hijo mayor, Alejandro Guadalupe desapareció en Los Mochis, Sinaloa en 2015, cuando tenía 21 años de edad. Este fin de semana, Ceci Patricia Flores acudió a un lugar donde recibió información de que ahí podrían estar los restos de su hijo.

(Foto especial)

Sin embargo, en este estado no se le ofreció protección, como ha ocurrido con búsquedas que realiza en diferentes municipios de Sonora, sino que fue sola, con otra de sus hijas.

"Mi vida corre peligro. Tengo que irme del lugar. No puedo seguir buscando en este momento a mi hijo Alejandro. Siento un nudo de impotencia en mi garganta que no me deja hablar y se extiende por todo mi ser", manifestó.

Mi vida corre peligro. Tengo que irme del lugar. No puedo seguir buscando en este momento a mi hijo Alejandro. Siento un nudo de impotencia en mi garganta que no me deja hablar y se extiende por todo mi ser. — Ceci Flores (@CeciPatriciaF) May 28, 2022

Además, aseguró que tanto el gobierno federal como el estatal la ha abandonado; sin embargo, es la sociedad civil, las personas que les han mostrado el apoyo, quienes la mantienen de pie para seguir con las labores del colectivo para encontrar a los desaparecidos, especialmente a sus dos hijos.

"La sociedad no me ha dejado sola, me acompaña y me sostiene. Que venga lo que tenga que venir, seguiré sin seguridad, si ese es el precio, pero no dejaré de buscar", expresó.

No hay amargura en mi corazón al decir lo mucho que este gobierno me ha abandonado. Pero la sociedad no me ha dejado sola, me acompaña y me sostiene. Que venga lo que tenga que venir, seguiré sin seguridad, si ese es el precio, pero no dejaré de buscar. — Ceci Flores (@CeciPatriciaF) May 28, 2022

Marco Antonio, de 31 años, es el otro hijo que busca Ceci Flores; él fue privado de su libertad en mayo del 2019, en las inmediaciones de Bahía de Kino, a las afueras de Hermosillo, en Sonora.

CECI FLORES, BAJO AMENAZAS, PERO DE PIE

La fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora ha sido blanco constante de amenazas de muerte, desde que inició la agrupación impulsada por la desaparición de sus hijos.

Ceci Flores ha recibido llamadas, mensajes por redes sociales y hasta intimidación de hombres armados cuando se hallaban en campo, como le llaman a los lugares donde realizan jornadas de búsqueda.

Incluso, ha tenido que salir de Sonora en distintas ocasiones y refugiarse en el centro del país; actualmente se encuentra bajo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, la madre de Alejandro y Marco Antonio no se ha detenido; asegura que continuará con labores de búsqueda para encontrar a sus hijos y a los familiares de cientos de madres que se han acercado a ella con la esperanza de encontrar a los suyos.





(djh)