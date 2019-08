La polémica caminata de La Luz del Mundo en Guadalajara

Este domingo, más de 150 mil jóvenes partiparon este domingo en la Caminata Juvenil de la Iglesia de la Luz del Mundo en Guadalajara, la cual generó polémica por el apoyo implícito a su líder preso Naasón Joaquín García.

"No estamos aquí por casualidad, no, tampoco estamos con nuestra cabeza agachada, no estamos atemorizados. Nadie te puede decir a ti en qué creer, en quién creer, ni te van a decir quién va a dirigir esta iglesia", externó el Pastor Nicolás Menchaca.

La caminata recorrió avenida Vallarta hasta las inmediaciones de la Glorieta Minerva, donde los participantes, en su mayoría jóvenes, vestidos de blanco y ataviados con pancartas "demostraron su fe" en su apóstol.

A través de redes sociales, comunicaron que no es una marcha "improvisada y planeada" a raíz de la detención de su líder religioso. Sin embargo, la caminata ocasionó polémica entre los usuarios de redes sociales.

Su líder espiritual, Naasón Joaquín García, está preso en Estados Unidos desde junio acusado de delito sexual, tráfico de personas y abuso infantil.

fmma