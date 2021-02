La pesadilla que vivió la familia Gutiérrez que vino a México por Navidad

La familia Gutiérrez venía a México a pasar una feliz Navidad junto a sus seres queridos, pero lo que encontraron fue una pesadilla.

Esta familia mexicana, que reside en Aurora, Illinois, viajó por carretera hacia Jalisco a inicios de esta semana con motivo de las fiestas decembrinas, como acostumbran cada año, sin embargo, el lunes, al detenerse para dormir en Zacatecas, un grupo de maleantes los emboscó, los golpeó y les robó sus pertenencias.

José Luis Gutiérrez, ciudadano americano de 52 años, se resistió al robo y ello motivó a que los agresores le dispararan en varias ocasiones, esto ante el horror que vivían su padre y su hija Sofía.

La familia contó que los asaltantes se llevaron su vehículo, objetos de valor y documentos.

“Somos personas de trabajo. No le hacemos daño a nadie. Por eso se me hace más injusto de la vida que como regalo de Navidad me hayan hecho eso a mí, porque no lo merecemos”, dijo la esposa de Gutiérrez, quien no presenció el hecho.

La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas reportó que atendió el ataque y trasladó al herido a un hospital de la capital en helicóptero.

