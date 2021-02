La ONU, impedida para hacer que gobiernos respeten el derecho internacional: Shirin Ebdi

La Corte Penal Internacional de la Organización de las Naciones Unidas está impedida para hacer que gobiernos dictatoriales respeten el derecho internacional y la voluntad de sus pueblos.

Para Shirin Ebdi, activista iraní galardonada del Premio Nobel de la Paz, la corte debería tener la facultad de intervenir en todos los países para lograr restablecer el orden en países como Venezuela, Irán e incluso llevar al presidente Donald Trump de Estados Unidos.

“Una de mis propuestas es que los estatutos tienen que ser cambiados para que la corte tenga jurisdicción en todos estos países. Entonces de Venezuela puede llevar a Maduro al tribunal y la gente de Irán y en los Estados Unidos la gente rete y lleve a su presidente a la corte” dijo la activista.

Separar la religión en la política de los gobiernos determinaron es fundamental para crear buenos gobiernos que trabajen por el bienestar de todos:

“Significa entender las raíces causales del problema y buscar acuerdos, tenemos que reconocer la diferencia y diversidad, separarla religión de los políticos, la religión es demasiada importante como para dejarla en manos de políticos” enfatizó Marcelo Cohen.

La ley del amor también debe ser la base de los gobiernos “Con la ley natural del amor, compasión y conciencia lo vamos a lograr, les brindaremos un planeta en el cual podamos vivir Jovial y felices” señaló Hans Reitz en su intervención.

El medio ambiente es otro de los temas que preocupa a los galardonados, ya que no existe nada que castigue los crímenes contra la madre naturaleza. Jonathan Granoff propuso crear una corte internacional para el medio ambiente y los derechos humanos:

“Los sistemas están basados en sistemas de un medio ambiente infinito y no, nosotros no tenemos la opción de vivir con las leyes de la naturaleza, puedes tener un plan b pero no existe un planeta b”.

Los laureados participaron en la plenaria “El Poder de la Ley vs. la Ley del Poder” como parte de las actividades de la “XVII Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz”.