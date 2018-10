La obra en Bacalar que el gobierno de Quintana Roo cobró, pero nunca realizó

ALEJANDRA GALICIA/ CORRESPONSAL 25/10/2018 07:46 p.m.

CANCÚN, Q.ROO.- La población de Bacalar se quedó esperando a que el gobierno de Quintana Roo construyera el acceso vial a la zona de Ichkabal, que serviría para alimentar el proyecto arqueológico en la entidad; en total fueron seis millones de pesos que no aparecieron, misma cantidad que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), solicita que le devuelvan para no continuar las afectaciones a la Hacienda Pública Federal.

Los recursos que recibió el gobierno de Quintana Roo son del ejercicio fiscal 2017, período que corresponde al mandatario Carlos Joaquín González, y provienen del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), detalla la auditoría 1269 de la ASF.

Cancún, el paraíso que se 'ahoga' en basura

El proyecto consistía en crear un acceso o vía para la zona de Ichkabal en Bacalar, que incluyera señalética, equipamiento y un módulo de información y servicio relativo para el programa integral "Bacalar Pueblo Mágico".

Ichkabal es una zona arqueológica ubicada en el municipio de Bacalar en Quintana Roo, para llegar al sitio es necesaria la construcción de una vía de acceso de al menos 20 kilómetros de carretera que permitiría la entrada con mayor accesibilidad a turistas internacionales y población local.

De acuerdo con la ASF, el proyecto de obra pública fue programado para el municipio de Bacalar, a través del número de contrario SEDETUR.03.OBRA.FED.17; con el nombre "Accesibilidad vial a la zona de Ichkabal".

La autoridad responsable de los recursos de la FAFEF 2017, que destinó seis millones de pesos para la obra de Bacalar, es la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), señala la ASF;sin embargo, la realización del proyecto es responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra).

La autoridad fiscalizadora federal señaló un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por seis millones de pesos, más los intereses generados hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar pagos de la obra "accesibilidad vial a la zona de Ichkabal", sin haberla construido y por no presentar documentación que acreditara la obra.

La ASF trajo personal para inspeccionar los avances de la obra con los recursos federales proporcionados, pero a través de una inspección física constaron que la obra no fue construida, la documentación de los pagos realizados no tenían estimaciones para realizar un presupuesto de obra, no generaron ningún croquis, ni registro fotográfico, tampoco pruebas de laboratorio que justifiquen los conceptos de obra, cantidades y montos pagados.

A pesar de que el Gobierno de Quintana Roo tuvo problemas para comprobar los gastos y no construir el proyecto de "accesibilidad vial a la zona de Ichkabal", la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) se comprometió a abatir el rezago en materia de infraestructura y obras en la entidad para los últimos cuatro años de gobierno que le resta al gobernador Carlos Joaquín González.

El pasado 23 de octubre, el titular de la Sintra William Conrado Alarcón, sostuvo que se invertirán 814.5 millones de pesos en infraestructura en los 11 municipios de Quintana Roo, de los cuales ya se utilizaron más de 542 millones

El gobierno de Carlos Joaquín Gonzáles deberá regresar los recursos a la federación por el incumplimiento de la obra que, incluso traería beneficios para el turismo de la entidad.

LEA TAMBIEN La violencia que no para en Quintana Roo En lo que va del año, la Fiscalía ha registrado 512 asesinatos, de los cuales 400 son tan solo en el destino turístico de Cancún

mvf