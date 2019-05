La meditación que erradicó la violencia

DAVID CASAS/ CORRESPONSAL 03/05/2019 08:00 p.m.

"Mi marido está aquí por un delito grave, lleva un par de años, siempre fue agresivo, aun cuando lo visitaba se ponía tenso, molesto; de una fecha acá está cambiado, es otro, muy tranquilo, sereno, como analítico de las cosas, le ha servido la meditación y pese a que está encerrado somos felices, ya no está enojado como lo estaba siempre", cuenta María, quien se sorprende de la "nueva personalidad" de su esposo interno en el Penal de Apodaca.

"Gracias a la disponibilidad de la ascensión y a la disponibilidad de mi parte he encontrado algo que en 32 años de vida jamás había experimentado", agradece otro reo a Madhavi, la instructora de meditación, a través de una carta escrita de su propio puño y letra.

Ellos son dos ejemplos, de muchos otros, que han asumido la práctica de la meditación en ese centro de readaptación social al norte de la zona metropolitana regiomontana, que, inclusive, ha sumado a directivos, personal administrativo y celadores.

"El cambio ha sido notable, dirás para qué sirve la meditación, pues termina con las tensiones, asienta el espíritu y trae la calma a las personas. Y en un centro de readaptación, es fundamental, hemos cambiado vidas", asume Madhavi Ishaya.

Al norte de la zona metropolitana, a la salida a Nuevo Laredo, se localiza el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Apodaca, que en febrero de 2012 fue escenario de un enfrentamiento entre integrantes de carteles del crimen organizado con un saldo de 44 internos muertos y 37 que lograron escapar.

No es casual que los índices de violencia hayan bajado y que solamente se registre un par de connatos en más de tres años. "Y es que los internos experimentan, y así lo señalan, un cambio positivo en su vida mediante la técnica de meditación "Ascensión de los Ishayas", un conocimiento oriental que tiene más de cinco mil años, dice Madhavi.

"El penal de Apodaca es el que menos problemas de indisciplina o violencia presenta en la entidad", afirma Juan Antonio Caballero Delgadillo, quien estuvo como comisario.

Tal trabajo con los internos llamó la atención de los productores Sally Lewis y Greg Hopkinson quien tomaron testimonio en mayo de 2015 de las experiencias de algunos internos que relataron la paz interior que encontraron a través de la meditación.

"Las historias son de las más poderosas por la paz y la energía que muestran", dijo Hopkinson, orgullo del documental Choice. La paz es el camino, que recoge la transformación espiritual en siete países distintos.

Originarios de Nueva Zelanda, Sally Lewis y Greg Hopkinson, pasaron un día entero en el interior del Cereso y registraron una sesión que llevaron a la pantalla para dar a conocer experiencias sobre el poder de la paz interior para transformar el planeta.

Madhavi, recuerda que fue en agosto de 2014 cuando contactó a ambos productores maestros de la técnica Ishaya, quienes están conectados en forma virtual con, más de 500 especialistas en el mundo y a los que les comentó de los cambios prodigiosos que observó en los reos de Apodaca desde que da cursos en esa fecha.

Adriana Oláiz es el nombre oficial de la maestra mexicana, pero debido al alto grado de estudios de la técnica de la Ascensión Isahaya, los monjes le otorgaron el honor de llamarse Madhavi.

Desde hace 16 años práctica la técnica, empero tiene una carrera de ingeniería por la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México y en la Universidad Autónoma de Nuevo León, se graduó en la licenciatura en Psicología Clínica, además de contar con una especialidad en Desarrollo Humano.

Ella trabaja con los internos, en cursos de cuatro días consecutivos, con el fin de que se transporten desde un estado de dolor interno, angustia, preocupación y estrés, a una experiencia de paz y bienestar y, cuando aprenden la técnica, pueden practicarla en cualquier espacio y a cualquier hora del día.

Atesora cartas que le han escrito algunos internos para agradecer el cambio espiritual que tienen y que les motiva a vivir y ver con otro sentido la vida misma y a sus semejantes. Una de ellas, la de Jesús, que odiaba a su padrastro.

Por primera vez conocí mi sonrisa

"Escribo esta carta con el fin de que sirva de algo mi experiencia para mucha gente que está interesada en vivir de la mejor manera. Espero que le pongan su más fina atención. A todo aquél que escuche mis palabras vividas de corazón en carme propia. Paso a lo siguiente".

"Mi nombre es Jesús Fidencio, yo fui maltratado salvajemente por mi padrastro y mi mamá. A la edad de 5 años sufrí golpes, patadas, pedradas, azotes, golpes con un machete de canto y con un alambre de luz doble, en donde me cayera el golpe. Yo lo que tomé de ello fue un gran odio que con el tiempo me fue consumiendo día con día. No hallaba salida de todo lo que cargaba en mi mente y en mi corazón. Una grabación que siempre estuvo en mi mente.: los regaños, los gritos y las amenazas de muerte que recibía por parte de mi padrastro, todo esto me llevó a la cárcel por el delito de homicidio calificado, me sentenciaron a 17 años de prisión ordinaria".

"Cuando cumplí 16 años 3 meses encerrado aparecí en una lista para un curso de superación personal, este curso empezó el 21 de septiembre del año presente".

"Empecé a conocer las palabras que jamás en mi vida había oído y empecé a saber cómo practicar las técnicas que me decía. Y yo empecé a pensar tantas cosas que tuve que volver a repetir la técnica. Y entonces empecé a sentir que algo pesado que sentía se salía de mi corazón, el odio que yo sentía con mi padrastro se desapareció. Me siento más libre de mi alma y no sé lo que pasó en mi vida, es algo que es muy difícil de expresar con palabras; lo que está pasando sólo Dios y tu corazón saben, sientes descanso, comprensión con la gente, te sientes en paz contigo mismo. Yo hasta hoy, en todo lo que tengo de vida, conocí mi sonrisa, mi bienestar".

"Si tú que me escuchas buscas esta clase de ayuda, te la recomiendo, es algo hermoso que te hace sentir bien, esto es ayuda profesional y un gran bien a tu vida. Hay que reconocer cuando alguien te brinda el regalo más hermoso de tu vida que con tu esfuerzo logras lo que te brindan".

"La cárcel es la universidad para quien está ahí, sólo que aprendes lo que tú decidas, lo bueno y lo mano, pero la decisión es tuya. Esta ayuda te sirve y te trae grandes beneficios en tu vida para ti y tu familia".

"Yo estoy muy agradecido con Madhavi, la persona que vino a hacer una gran persona de mí, me enseñó a valorarme a mí mismo con sus técnicas maravillosas, porque yo decidí aceptar lo que sea con tal de que mi vida diera una vuelta de muchos grados para mi bien. Y lo logré gracias a Dios y a la persona maravillosa, comprensiva y paciente conmigo y con muchos compañeros de prisión".

Si tú físicamente estás libre, no lo estás del todo, porque hay muchos pensamientos que perturban tu corazón y tu mente y a través de eso te sientes mal, como estresado, tenso, que muchas de las veces las cosas más mínimas te molestan porque no estás preparado en tu vida. Todo lo que tú puedes sentir te puede llevar a cometer el error más grande de tu vida y es cuando el arrepentimiento te atormenta y te marca en tu vida preguntándote por qué lo hiciste, qué fue lo que te llevó a hacer eso, y es cuando tratas de buscar ayuda".

"Gracias por escucharme, esto es sencillo y fácil, no te arrepentirás. Madhavi es una persona muy especial, y le tomé mucho aprecio".

Atentamente: Jesús

Elevarnos o ascender

La ascensión de los Ishayas es una serie de técnicas mecánicas simples y profundamente efectivas que permite elevarnos o ascender, más allá del stress y de nuestras creencias limitantes. Una vez que esto sucede es posible estar completamente centrado en el corazón y recobrar nuestro natural estado iluminado de libertad e inocencia. La ascensión de los Ishayas es efectiva porque las técnicas se basan en los principios fundamentales de Alabanza, Gratitud y Amor, llevándonos hacia el interior en una forma extremadamente gentil para el cuerpo y la mente, recalca Madhavi quien ha impartido meditación en Chihuahua y otras ciudades del país.

Ha sido tal la aceptación de la meditación que personal administrativo, directivos y custodios del Cereso de Apodaca han tomado el curso. Sin embargo, por razones obvias de seguridad penitenciaria, solicitan estar en el anonimato, e inclusive que las fotografías estén pixeleadas en los rostros.

Algunos de los beneficios que han reportado los participantes de cursos son:

· Mente más alerta.

· Incremento de la creatividad.

· Experiencias espontáneas de paz y bienestar.

· Revisión de síntomas relacionados con estrés crónico y enfermedades.

· Deseo natural de ponerse al servicio de los demás.

· Gran mejoría en la salud.

· Perspectiva mental más positiva.

· Eliminación permanente del estrés acumulado.

· Mayor auto-confianza.

· Mayor sentido de autoestima.

· Mejora la habilidad para enfocarse en las tareas.

· Buena voluntad para aceptar los cambios.

· Mejora de las relaciones interpersonales.

· Mejor habilidad de comunicación.

Relajación en todo el día

Estas técnicas se diferencian de otras formas de relajación primero por la comodidad que es crucial, ya que no es necesario hacer ninguna preparación especial, mantener una postura específica, música o demás.

Pueden practicarse en cualquier momento del día, tanto con ojos cerrados como con ojos abiertos de modo que podemos comprometernos con la vida plenamente.

No es una enseñanza religiosa, cualquiera puede practicarlas sin alterar sus creencias, advierte.

Al tratamiento de relajación más de dos mil internos y el 75% de custodios y la mitad del personal administrativo se acercaron y con ello se redujeron considerablemente los incidentes relacionados con las agresiones en el interior, explicó en su oportunidad Juan Antonio Caballero Delgadillo.

"Sin que Madhavi se diera cuenta, evaluamos las incidencias de conatos y riñas en cada uno de los tres penales del estado, y vimos un cambio significativo en el de Apodaca, donde de manera considerable empezaron a bajar esas reincidencias que teníamos. Sabemos que una sola meditación no puede obrar un cambio, pero sí vemos el impacto que ha traído a la reducción significativa ahí cuando se practicaron estas técnicas", mencionó el exfuncionario.

Los cambios han sido en toda la población penitenciaria, incluso, los pacientes atrapados por el consumo de estupefacientes han experimentado un cambio que les evita la ansiedad y angustia propios del proceso de abandono de los estimulantes", mencionó Madhavi.

María se va feliz de estar en la visita con su marido. Ya no está tensa, se le quitó el miedo que sentía nomás de acudir al Cereso y discutir o ver enojado a su marido. No entiende eso de la meditación, pero le gusta.

