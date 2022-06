La lucha por renovar la dirigencia del PRI en Sonora: acusan a "Alito" de imponer

"La convocatoria desafortunadamente establece que una sola planilla se pueda registrar, por las condiciones que pide, una de ellas es que los apoyos de los sectores de organizaciones tienen que ser nacionales y eso no nos permite que los sonorenses decidamos a quién tener como dirigente en nuestro estado, eso no es posible. No nos podemos dejar, no podemos permitir las imposiciones desde el centro", lanzó el hasta hace unos días dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP).