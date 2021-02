La lucha de los taxistas en Sonora por la llegada de Uber hace tres años

Los tres años que cumple este marzo UBER operando en Hermosillo han significado lucha y lamentos de taxistas que aseguran haber perdido el 70 por ciento de sus ingresos por pasajes trasladados, a causa de una competencia desleal.

Esta semana el gremio de los trabajadores de vehículos de alquiler decidieron retomar las mega manifestaciones en señal de descontento por la nula aplicación de la ley por parte de las autorizadas, hacia empresas particulares que entraron a operar en la capital.

Aseguran que dichas plataformas digitales de transporte privado, no pagan impuestos, no cuentan con seguro para los viajeros y no son acreedores de concesiones ni permisos otorgados por la dirección general del transporte en Sonora, después de cumplir con tramitología legal.

Revivirán lucha para hacer visible su problemática

Ramon Luis Cordova Valenzuela, taxista de Hermosillo dijo que, ante la falta de solución por parte de la Dirección del Transporte, los trabajadores de vehículos de alquiler tomaron la decisión de comenzar nuevamente con mega marchas y a su vez solicitan a la gobernadora que retire los permisos para operar a Uber y a taxis piratas en la ciudad.

“La raza le ha apostado al llamado que se le ha hecho al gobierno, pero no vimos respuesta; ya las familias están desesperadas, mucha gente está desertando del trabajo porque ya no deja, el taxi ahorita está dando el 30 o 20 por ciento de la captación que teníamos antes de UBER”.

Son en total mil 795 taxistas los perjudicados en Hermosillo por la baja de ingresos y pasajes a partir de la llegada de UBER.

Estiman, dijo, que actualmente en Hermosillo circulan siete mil vehículos de transporte privado que operan a través de plataformas digitales como UBER.

Ya son alrededor de siete mil vehículos uber operando en la capital de Sonora sin pago de permisos e impuestos.

Inician con primer plantón frente a palacio de gobierno

Taxistas de siete centrales distintas de Hermosillo realizaron un plantón pacífico por el bulevar Hidalgo desde las 7 de la mañana de este jueves en señal de protesta por la falta de regularización de plataformas digitales que entraron a la competencia sin los permisos legales.

A tres años de la llegada de UBER a Hermosillo, los taxistas consideran que las autoridades no han cumplido con la aplicación de la ley para las nuevas empresas de transporte privado, por lo que exigen que se acaten las normas de la ley general del transporte y sea competencia pareja, indicó Ramón Zazueta, taxista de Canal 30.

“Que nos den una solución y que se aplique la ley como es, así como nos la aplican a nosotros, que se aplique con todos, que sea parejo, que tengan su concesión, que traigan seguro para el prestador del servicio como para el usuario”.

Señaló que además no se ha hecho válida la normatividad legal en materia del uso de Taximetros ya que dichas aplicaciones tampoco cuentan con este sistema de cobro.

Una representación de los taxistas fue atendida por el área de asuntos sociales de la Secretaría de gobierno en donde expusieron su inconformidad.

De no llegar a un arreglo, continuarán con las manifestaciones para hacer visible la problemática.

bl