"La justicia está paralizada": piden abogados de Tamaulipas trabajar

Ahora fueron los abogados litigantes quienes se sumaron a las protestas en demanda de la reactivación de la administración de la justicia, ya que, debido a la pandemia del coronavirus, los juzgados únicamente realizan algunos trámites de manera virtual y muchos juicios se encuentran suspendidos.

SIGUE AQUÍ TODA LA COBERTURA DE CORONAVIRUS EN MÉXICO

Odillia Almazan Aguilar, a nombre de los abogados, sostuvo que la atención de manera virtual no es eficiente pues no hay capacidad para ello.

"Se envían a los e-mails de los juzgados documentos, pero son rechazados debido a que los correos electrónicos se encuentran saturados. Luego nos dicen que no enviamos los documentos en forma oportuna y es nuestra responsabilidad", añadió.

Insistieron en que, desde el pasado 19 de marzo, la impartición de justicia en Tamaulipas se encuentra paralizada y el desahogo de los diferentes trámites es muy lento, por lo cual, evidentemente no hay una administración de justicia conforme se requiere.

Abogados piden reabrir actividades

Un grupo de abogados se apostaron frente al Supremo Tribunal de Justicia del Estado para solicitar se reabra la central de actuarios y los juzgados y se lleven a cabo todos los trámites legales cumpliendo con las disposiciones sanitarias indicadas por la secretaría de Salud.

Hicieron hincapié en que, debido a esta situación, no se está cumpliendo con la obligación del Poder Judicial de procurar una justicia pronta y expedita.

Por su parte, la abogada Ofelia Valadez Barrera señaló que, ni el dictado de sentencias ni los términos procesales, ni el desahogo de pruebas se debe detener, ya que hay cientos de personas las cuales no están recibiendo justicia de manera oportuna.

"Se están limitando muchos juicios, los cuales son urgentes de resolver, como guarda y custodia de los menores, juicios de alimentos, divorcios y otros del ramo civil que se encuentran estancados y acumulando", mencionó.

Y añadió, "debido a esta situación, estamos sin poder atender a nuestros clientes debidamente. No estamos trabajando, entonces no tenemos ingresos", dijo.

Odilia Almanza comentó que, desde el pasado 18 de marzo, se encuentran sin trabajar y por tanto sin ingresos. "Nuestros muy escasos ahorros ya se nos están agotando. Tenemos que sostener a nuestras familias, pagar renta, energía eléctrica y demás, pero no podemos trabajar".

Ofelia Valadez, insistió: "No se trata únicamente de rezago en la administración de la justicia, sino también de nuestra situación como profesionistas. No tenemos trabajo, no podemos trabajar. También nosotros estamos enfrentando una situación muy difícil como los comerciantes, los músicos, estilistas, los choferes y mucha gente que ha quedo sin trabajo. Nosotros los abogados también estamos igual".

Los abogados litigantes entregaron al magistrado Horacio Ortiz Renan, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, un documento en el cual solicitan la reapertura de la central de actuarios, así como que los juzgados se reabran.

bl