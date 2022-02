La guerra del agua entre Nuevo León y Tamaulipas

MONTERREY.- Nuevo León atraviesa por la peor crisis del agua en los últimos 25 años, sólo hay líquido para dos años si no llueve, pero el líquido siempre ha sido motivo de disputa con el vecino Tamaulipas.

Y es que un acuerdo entablado en el año de 1996 obliga a Nuevo León a entregar entre 180 a 200 millones de metros cúbicos mediante el trasvase de la presa El Cuchillo hacia la presa Marte R. Gómez.

En 1994 entró en operación la presa El Cuchillo ubicada en el cauce del Río San Juan, en el municipio de China,a 100 kilómetros al oriente de Monterrey.

El río San Juan era la fuente principal de agua para el Distrito de Riego 026-Bajo San Juan (DR026), de Tamaulipas, lo que originó enfrentamientos entre ambas entidades, y que llegaron a su fin con un convenio en entre el Distrito de Riego 026, la Conagua y Agua y Drenaje de Monterrey en 1996.

(Aspecto de la presa El Cuchillo, en Nuevo León)



Se obliga a Nuevo León a entregar entre 180 a 200 millones de metros cúbicos mediante el trasvase de la presa El Cuchillo hacia la presa Marte R. Gómez, la cual también se ubica en el Río San Juan en los municipios de Camargo y Miguel Alemán.

La entrega se debe realizar a más tardar el 31 de octubre, siempre y cuando El Cuchillo supere los 315 millones de metros cúbicos y la presa Marte R. Gómez cuente con menos de 700 millones de metros cúbicos.

Las condiciones para un trasvase se tienen ahora ya que El Cuchillo está al 53 por ciento (603 millones de metros cúbicos) de su capacidad, y la Marte R. Gómez cuenta con 643 millones.

Basados en el convenio se tendrían que liberar 288 millones ahora, pero significa bajar al 50 por ciento su almacenamiento.

El más reciente trasvase a Tamaulipas fue del 24 de enero al 15 de febrero del año pasado, cuando se enviaron 450 millones de metros cúbicos a la Marte R. Gómez.



(Aspecto de la presa Marte R. Gómez, en Tamaulipas)

Apenas recibió la constancia de gobernador en junio del 2021, Samuel García declaró que ya no se enviará agua a los vecinos.

El próximo año ya no enviaremos agua a Tamaulipas", adelantó García, quien vislumbra poner fin al convenio.

"Esto es un pacto que se tiene desde hace mucho tiempo, no es nada más de decir que no se le va otorgar el agua necesaria o la que está pactada a Tamaulipas", reviró a su vez el secretario de Desarrollo Rural de Tamaulipas, Ariel Longoria García.

"Un reglamento no se operativiza con intenciones ni nada, está en cláusulas bien establecidas, no hay las condiciones, no se trata de intenciones o no. El reglamento establece las cláusulas y esas cláusulas tienen vínculo legal y obligan a las instancias.

"Conagua es encargada del agua a nivel nacional y Conagua respeta siempre los acuerdos que hay entre el estado de Nuevo León y Tamaulipas que se llama Acuerdo de 1996", fijó postura la Comisión Nacional de Agua.



El diputado Raúl Lozano, coordinador de la bancada local del PVEM, pidió suspender el trasvase ante la crisis del agua.

Solicitó sesione el Consejo de Cuenca de Río Bravo, y que se le brinde un lugar a un diputado de Nuevo León con voz y voto, para que se suspenda temporalmente, el trasvase de agua de la Presa El Cuchillo a la Presa Marte R. Gómez, hasta que se remedie la situación del agua en nuestra entidad.

Otras voces políticas solicitan lo mismo y el gobernador Samuel García sostiene su postura de ya no enviar agua a Tamaulipas.





