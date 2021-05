"La gente muestra confianza y dejan saber sus necesidades": candidata PT

TUXTLA GUTIÉRREZ.- De 11 candidatos, Elvira Catalina Aguiar Álvarez será la única mujer que buscará la Presidencia Municipal de esta ciudad capitalina por las siglas del Partido del Trabajo (PT). Para ello, la diseñadora gráfica de profesión ya tiene preparadas sus propuestas, pues según ella aún observa a un "Tuxtla gris, sin brillo" y con un rezago de al menos dos décadas.

Aunque sabe que el panorama será complicado el próximo 6 de junio, día de las votaciones, explica que desde hace como 15 años empezó a caminar en el PT, con los grupos de jóvenes en procesos electorales, desde repartir volantes, pegar lonas, pendones y todo lo inherente a la actividad política.

En entrevista con La Silla Rota, la también maestra en Estudios Políticos y Sociales y especialista en Análisis Político aclara que en enero de este año dejó su empleo en la administración pública, para dedicarse de lleno al partido. Aunque será complicado recorrer las cerca de 600 colonias con las que cuenta Tuxtla, advierte que la gente le ha mostrado su confianza y, sobre todo, le han dejado saber las necesidades que se tienen en cada una de ellas.

"A veces no ves más allá, y cuando caminas, te metes, y te das cuenta que al menos el 40% de las colonias de Tuxtla presentan un grado importante de rezago, e incluso hay algunas que no parecen pertenecer a una capital, y lo peor: no cuentan ni con servicios básicos como drenaje, agua potable, iluminación", lamenta la candidata de 33 años de edad.

REZAGO ES PALPABLE

Quien en la actualidad estudia otra licenciatura, ahora en Derecho, critica que, en estos momentos, haya miles de familias que no cuenten con una vivienda digna y tengan que sobrevivir como puedan, "lo que debería ser un derecho de todos, no se ve reflejado en la realidad".

De resultar ganadora, dice, tratará de solucionar la mayor parte de temas, aunque, acepta, es complicado hacerlo en un lapso de tres años, lo que dura una administración, "pues gobiernos municipales pasados han sido corruptos, han saqueado las arcas municipales, y eso padecemos hoy".

De lo que está segura, puntualiza, es que hay que darle continuidad a los proyectos que han funcionado, pues advierte que hay que reconocer cuando se hacen bien las cosas.

Para ella, agrega, es necesario y urgente atender aquellas colonias que desde hace una o dos décadas han solicitado la atención de algún problema y aún siguen "atoradas" en eso.

De lo que está segura, subraya, es que cada colonia tiene problemas específicos, por lo que la atención no puede ser igual, "no hay que llegar a imponerles un programa que quizás para ellos no es prioritario".

LA BASURA: PROACTIVA-VEOLIA

Entre otros temas de interés, Katy Aguiar, como es conocida, no dudó en tocar el tópico de la basura, y en específico de la empresa Proactiva, en la actualidad Veolia, y la urgencia de hacer una revisión exhaustiva del contrato.

Aunque reconoce que el actual Ayuntamiento hizo un esfuerzo al liquidar adeudos que se tenían con la misma, menciona que habrá que ver hasta qué punto se mantienen los estándares de seguridad.

Sin duda, insiste, hay que buscar la manera de que Veolia cumpla al 100 por ciento con los estándares básicos de salud, pues refiere que hay daños "palpables" o evidentes en algunos afluentes, como el "Pacú" en Suchiapa.

URGE ATENDER LA SEGURIDAD PARA LAS MUJERES

Entre otras cosas, puntualiza que hay que darle seguimiento a la Alerta de Violencia de Género, para erradicar este flagelo, "reconozco que esta administración ha hecho cosas interesantes, pero quedan muchos pendientes por resolver".

Para empezar, evidencia que existe un aparato policiaco misógino, carente de preparación para los temas del ámbito familiar, pues en la mayor parte de veces no saben qué hacer al momento de una denuncia, mucho menos en un feminicidio como primeros respondientes.

"Como primer contacto, no hacen bien las diligencias, y es desde ahí donde los casos pierden fuerza, porque no saben qué hacer; por eso la necesidad de mejorar esa parte", resalta Aguiar, quien además pugna por regresar el programa "Patrullas Rosas".

Para ella, reitera, parece que el tiempo se detuvo desde hace varias administraciones, lo que tiene a Tuxtla aún "en la lona".

Por ello, se empecina en levantar varios rubros, desde la seguridad, prevención y combate a la violencia, a la corrupción y que haya transparencia, además de enfocarse en la reactivación económica, sobre todo en estos tiempos de pandemia, "esto último tiene muy preocupadas a las familias, no hay flujo económico, los negocios han cerrado".

Para que la capital retome su "brillo", Aguiar manifiesta que hay que "meterle mucha mano" a la cuestión cultural que, para ella, se ha visto abandonada, "tenemos una ciudad gris, fea, y prueba de ello es que el turismo no se queda".

MÁS MUJERES PUDIERON PARTICIPAR

Lo que le extraña en las actuales campañas electorales, advierte, es no ver a más mujeres en busca de la Presidencia tuxtleca, cuando ella misma, dice, conoce a muchas que son capaces y que pudieron ser tomadas en cuenta para estas votaciones.

Sin embargo, comenta que este escenario es una representación de la narrativa histórica que se ha vivido, donde los logros del sector femenino no son reconocidos en la participación política, ni del ámbito público. "Que solo haya una mujer en la boleta, es increíble", insiste.

Pese a que existe una ley que obliga a los partidos a postular mujeres en el 50% de las candidaturas, Katy Aguiar lamenta que no se vea en las ciudades más importantes, lo que refleja, dice, que el tema de la paridad es manejable.

A diferencia de otros contendientes, acepta que sus "manos están limpias", lo que le han hecho saber en algunas colonias que ha visitado, por lo que eso la anima a seguir y confiar en que el próximo 6 de junio saldría victoriosa.

En donde tiene un poco de incertidumbre, refiere, es en cómo hallará las finanzas públicas, aunque también augura que se hayan resulto varios temas, desde laudos, "aviadores", entre otros adeudos.

"Espero encontrarme con finanzas sanas, con un Ayuntamiento mejorado", externa la joven petista, quien desecha caer en provocaciones o, de igual forma, hacer comentarios en contra de sus contrincantes políticos. "Si queremos cambiar este país, hay que cambiar la forma de hacer política, sin coaccionar a las personas por un voto".

Lo que sí desearía, dice, es que estas contiendas se hagan con equidad, transparentes y sin "golpeteos políticos", pues al menos una de las desventajas que tienen como partido, acepta, es el raquítico presupuesto que recibieron para las campañas a nivel estatal.

