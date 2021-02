La garrapata que provocó dos muertes en Morelos

Un brote de Rickettsia ha dejado como saldo dos personas muertas y tres posibles casos de contagio en el municipio de Tlaltizapán, perteneciente a la zona sur de Morelos.

Las dos víctimas mortales son un adolescente de 16 años de edad y su abuelo, quienes fueron picados por garrapatas alojadas en vacas de la comunidad de Pueblo Nuevo.

Violencia en Morelos, porque Graco liberó más de mil reos: Cuauhtémoc

“Esta campaña surge a raíz de dos casos que tuvimos el mes pasado con un diagnóstico de probable Dengue, un joven de 16 años hospitalizado en el IMSS de Cuernavaca fallece. La Secretaría de Salud hace las pruebas pertinentes y descarta el diagnóstico de Dengue, sin embargo, busca alguna enfermedad con los síntomas semejantes y da positivo a Ricketssia.

“Derivado de ello, porque no solo fallece un joven, sino fallece también el abuelo, quienes vivían juntos en el mismo domicilio, son emitidos los dos diagnósticos como ricketsiosis”, dijo Rosario Gálvez Castillo, directora de Salud en el municipio.

Tras la implementación de un cerco sanitario en la comunidad, la Secretaría de Salud estatal detectó tres posibles casos más.

“Se encuentran tres familiares más, dos primos y un tío, en otra vivienda, pero con síntomas similares también, que son muy parecidos a los del Dengue".

Ante este brote y tras el registro de los dos fallecimientos, ganaderos de la región temen que el brote se extienda a otra comunidad del municipio.

“Estamos un poco preocupados porque la mera verdad de esto no se había sabido, sí hemos tenido la garrapata en el ganado, pero nunca había habido un deceso como está pasando ahorita”, dijo José Luis Centeno Zúñiga, presidente de la Asociación Ganadera Local General Municipal de Tlaltizapán.

Niños reclaman por reconstrucción de su escuela en Morelos

Por ahora el Cabildo aprobó destinar un presupuesto de 600 mil pesos para implementar una campaña para desparasitar a las reses y perros del municipio.

“Cuando nos damos cuenta de esta situación de inmediato convoco al Cabildo en pleno, les pido el apoyo para buscar recursos de cómo podíamos atacar esta enfermedad, porque es una enfermedad prácticamente, esta epidemia que se hace por parte de las garrapatas, convoco al cabildo y le hago el planteamiento, les hago la propuesta de tomar recurso del mismo Faede, que es precisamente para los productores, para los agricultores, para los artesanos ese recurso que está etiquetado para ello y del mismo cuero las correas, de ahí tomamos el recurso.

“Hago la propuesta de utilizar 600 mil pesos, deben de saber ustedes y los productores que hay un proyecto y un presupuesto de 600 mil pesos para darle la atención a todo el ganado del municipio, aproximadamente tenemos un total de 3 mil, 3 mil 500 reses adultas y menores. Pero también vamos a atacar el tema de los perros”, dijo el Edil David Salazar Guerrero.

Las reses de las principales comunidades ganaderas del municipio serán tratadas para evitar que el brote prolifere, como Acamilpa, Temimilcingo, Huatecalco, San Miguel 30, Santa Rosa, Emiliano Zapata y Otilio Montaño

Cuauhtémoc Blanco reconoce incremento de violencia en Morelos

“Conozco el tema, yo soy productor ganadero, sé de la situación, sé de lo que estoy hablando, sé de la problemática, sé de lo que significa y además decirle que hoy en estas temporadas cuando terminan las lluvias es cuando la garrapata se reproduce a manos llenas en todos los corrales, no hay un corral del estado que digan que no hay garrapata, no nomás en Tlaltizapán”, dijo el Edil.

bl