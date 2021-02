La fila donde nadie quisiera estar; la de resultados de prueba covid

HERMOSILLO.- Son casi las 2:00 de la tarde y está por iniciar la entrega de resultados de la prueba covid-19 en la Arena Sonora, un recinto deportivo que albergaba juegos de básquetbol, y ahora se ha convertido en el principal centro de detección de covid en la entidad. En la fila de personas, que comienza a formarse, se puede respirar la incertidumbre y el temor de la palabra "positivo".

Este lugar se ubica en Hermosillo, la capital de Sonora y una de las ciudades más golpeadas por el virus, en donde suman 28 mil 601 casos; número cuatro veces mayor al segundo municipio en la lista, Cajeme, con 7 mil 926.

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud, entre las colonias donde hay más contagios de coronavirus en esta localidad se encuentra la Palo Verde, donde vive Martha, una mujer de 70 años que espera los resultados de la prueba de hisopo.

"Vine para salir de duda. He sabido que se ha muerto mucha gente y como que no creemos, pero como que sí, porque hay muchos casos."

"Conocidos que se han enfermado casi no tengo, pero algunos vecinos que viven cerca sí se han contagiado".

La anciana porta doble cubrebocas, si no tiene el virus, no quiere contagiarse en la fila para los resultados. Ella siente temor, porque sabe que los adultos mayores son quienes más dificultades tienen cuando se enferman.

Las cifras oficiales lo confirman: el rango de edad con más muertes de coronavirus en Sonora es de los 65 a los 74 años, y en su mayoría han sido hospitalizados.

Ramona Guadalupe también se encuentra en la fila, y como Martha, vive en la colonia Palo Verde, aunque no se conocen en nada.

Ella piensa que pudo contagiarse en el trabajo, en las oficinas del Registro Civil del Gobierno del Estado, que, incluso, ha tenido que cerrar sus puertas en más de dos ocasiones por brotes en el personal.

Ya sabe que es positiva al virus por la prueba rápida que le practicaron aquí mismo, en la Arena Sonora, pero ahora viene por los resultados del examen del hisopo, que le servirán para justificar sus faltas en el trabajo.

Ramona no presentó calentura, solo sentía su cuerpo extraño, que algo no estaba bien. Acudió a atenderse a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde es derechohabiente, pero el médico le dijo que no era candidata a una prueba covid-19.

"Fui al seguro social, pero el doctor decidió que no, no era apta para hacerme la prueba porque no tenía calentura, pero una se conoce bien, me sentía que no era yo", cuenta a este medio.

Por eso, acudió a este centro de atención de la Secretaría de Salud estatal, donde realizan pruebas gratuitas, atención médica y medicinas, y en la prueba rápida, los resultados fueron positivos.

"Y para eso vine, para llevarle los resultados al doctor, decirle que se equivocó, imagínate con cuántos no se equivocarán. Voy a llevar estos documentos y que me hagan válida mi incapacidad".

Ahora, los síntomas de Ramona ya comenzaron a manifestarse. Desde hace unos días perdió el olfato y el sabor, aunque no ha tenido calentura, sí dolor de cuerpo, de cabeza y un poco de tos. La mujer de 52 años espera que no se le complique la enfermedad.

"NUNCA HAY QUE PECAR DE LIMPIOS, HAY QUE SANITIZAR TODO"

Karla también está a la espera de resultados, pero para su mamá, quien, hasta hace unos días, estaba postrada en cama, con una saturación de oxígeno hasta el 80% y con dificultades para respirar.

La madre de familia vive en Monterrey, y a finales de diciembre su mamá, en Hermosillo, comenzó con los síntomas de covid-19, pero no tenía nadie que la ayudara. Por eso, tomó un vuelo, junto a sus dos pequeños y viajó para cuidar de ella.

"Ella estaba sola, yo vivo en Monterrey y mis otros dos hermanos están en Estados Unidos, y pues está cerrada la frontera. Me habló mi hermana y me dijo: mi mamá está muy grave, hay que prepararnos para lo peor. Yo le respondí, que prepararnos para lo peor ni que nada, yo ya estoy con un pie en el avión".

Su mamá comenzó con síntomas el 28 de diciembre, pero para el 7 de enero que llegó Karla, ya se encontraba grave y no podía respirar. La mujer buscó atención médica privada y un doctor la atendió vía telefónica, le recetó medicamentos y la salud de su mamá mejoró.

En especial, menciona una inyección de bentametazona, que fue la que le abrió los pulmones a la señora de 76 años y logró respirar.

"Yo llegué de Monterrey el 7 de enero, ella estaba casi desmayada, no respiraba. Le trajimos un tanque de oxígeno, pero no fue necesario, porque el doctor que nos atendió nos recetó un medicamento, la inyecté y volvió a respirar. Ese día fue jueves y para el domingo, ella era otra", detalla Karla.

La madre de familia cuenta que desde que llegó al aeropuerto de Hermosillo ha tomado medidas sanitarias estrictas para evitar la propagación del virus. Ahí se cambió de ropa, y también a sus dos hijos, una adolescente y un pequeño de 3 años.

Ya en la casa de su mamá, también sanitizó todas las habitaciones, lavó las sábanas de las camas, la ropa, las superficies y mantiene a su mamá aislada.

Ella asegura que nunca hay que pecar de limpios, porque considera que estas medidas fueron las que ayudaron que el virus no se propagara.

"Llegué cambiándole toda la ropa, la ropa de la cama, llenando de desinfectante, trapeé con cloro y lo hago a diario. Le estuve cambiando la ropa, en cuanto amanecía le decía: quítate esa ropa y ella me decía que estaba limpia, pero ahí tenía el virus toda la noche. Las sábanas también, la lavadora no para", asegura.

Ahora, ella está en la fila de espera de resultados, porque quiere cerciorarse de que su mamá ya pasó la etapa de contagio, y que pueda salir de su habitación, y ahora sí, abrazarla a ella y a sus nietos.

"Lo que queremos es que nos salga en ceros para que ya no tengamos el riesgo de contagio y pueda comer con nosotros abrazarnos, pero me dijo que ya quiere andar de vaga. Yo le dije: ahí está no creías, te pegó, te contagiaste, y como ya está grande anduvo de casa en casa, valiéndole madres. Pero le dije: si te vuelves a contagiar si te vas a morir, ahora sí. Y ya se quedó más tranquila, dice que ya no va a salir", menciona Karla.

Solo espera que ella ni sus hijos se hayan contagiado del virus, o si lo hicieron, que no les "pegue" grave y pueda seguir cuidando de su mamá, para después regresar a Monterrey con su esposo.

SIETE MUNICIPIOS EN CÓDIGO ROJO

El pasado fin de semana, la Secretaría de Salud en Sonora agregó tres municipios más a la alerta de Código Rojo, con la que se implementa el cierre de todas las actividades de las 20:00 a las 6:00 horas y se restringe la circulación en la vía pública.

Las ciudades con esta alerta son: Hermosillo, Nogales, San Luis Río Colorado, Guaymas, Empalme, Cajeme y Navojoa.

Hasta el último corte de las autoridades sanitarias en la entidad, los casos positivos han incrementado a 60 mil 157. Hermosillo, abarca el mayor porcentaje, con 28 mil 601, seguido de Cajeme, con 7 mil 926; Nogales, con 4 mil 82; San Luis Río Colorado, con 2 mil 750 y Navojoa, con 2 mil 557.

En cuanto a las muertes, suman ya 4 mil 964 sonorenses que han perdido la vida a causa del coronavirus. La capital sonorense también va a la cabeza, con mil 652; en segundo lugar, Cajeme, con 898; Nogales, con 433; San Luis Río Colorado, con 398 y Guaymas con 281.

En cuanto a los datos demográficos, del total de los 60 mil 177 casos acumulados, 53% son mujeres, mientras que el 46% son hombres.

Además, la comorbilidad que más repite en las personas enfermas de covid, es la hipertensión, con el 21%; la obesidad, con el 18% y la diabetes, con el 13%.