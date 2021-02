La fiesta que contagió a todo un pueblo en Oaxaca...y sin médicos +VIDEO

OAXACA.- Al menos 400 personas, es decir, una tercera parte de la población de San Juan del Río localidad del municipio Santiago Choapam, estaría infectada por el virus SARS Cov2 de acuerdo con el presidente municipal, Evergisto Gaboa Díaz, quien envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, para informarle del tema y pedirle ayuda, porque en el lugar no hay médicos.

Mediante el oficio 39/2021 emitido por la autoridad municipal indicaron que al día martes 26 de enero del 2021 se habían tomado 30 muestras de las cuales 10 resultaron positivas "con un promedio de 400 personas infectadas, 14 personas internadas en diversa clínicas y hospitales de Tuxtepec, Oaxaca".

El escrito remitido también al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell; a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Ibarra de Piedra; así como al gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa.

En la carta se detalla que en lo que va del año suman 10 personas muertas y, que en el centro de salud ya no cuentan con personal médico puesto que tanto la doctora como la enfermera dieron positivo a la prueba de Covid-19. Además, Gamboa Díaz pide víveres porque la población se encuentra aislada en sus casas y al ser campesinos van al día. "En el municipio se está escaseando los alimentos" por eso urge el apoyo a esta población zapoteca.

La situación en la localidad de Choapam, habría sido desatada a partir de un baile realizado en honor al Divino Niño Jesús, el pasado 5 de enero de 2021 con la banda Costa Brava de Veracruz.

Un video posteado en la cuenta de Facebook del grupo musical muestra a un público de al menos 200 personas, todas sin cubrebocas, quienes bailan en el tumulto, incluso se logra apreciar la presencia de niños y adultos mayores.

"Gracias San Juan del Río Choapan que disfrutó y gozo de nuestra presentación ayer 5 de enero en su celebración", escribieron en su muro los integrantes de Costa Brava.

De acuerdo con lo informado a través de redes sociales por los habitantes de la localidad, la manifestación de los contagios comenzó una semana después del hecho y continuaron multiplicándose a lo largo de los días.

#Video | En Oaxaca un grupo de personas se reunieron para honrar al Niño Dios, y ahora hay 400 casos positivos de covid. #yn ???????https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/iffeEzjRWR — La Silla Rota (@lasillarota) February 1, 2021

CONTAGIADOS AMENAZAN CON TRASLADARSE A LA CAPITAL

Con un contexto crítico, el presidente municipal de Santiago Choapam advirtió que las personas que dieron positivo a la covid se trasladarían a la capital de Oaxaca si no son atendidas las respuestas a un pliego petitorio conformado por 12 puntos entre los que exigen la dotación de mil vacunas.

"Ante el olvido, la pobreza y el desprecio, nos da lo mismo morir acá en la ciudad, que en la montaña, por tal razón de no dar respuesta inmediata a esta petición, todos los que dieron positivo y están aislados nos trasladaremos al centro de la capital para morirnos en nuestro abandono en Oaxaca".

Otras de las demandas son personal médico que atienda a las personas enfermas, medicamentos, una ambulancia, diez tanques de oxígeno, abastecimiento de cubrebocas, gel y sanitizante; equipo de protección para el personal médico; 7 bombas de motor para sanitizar a la comunidad; patrullas para la instalación en filtros de sanidad; víveres y despensas.

El municipio Santiago Choapam, en la región del Papaloapan se divide en18 localidades, entre ellas San Juan del Río con muy alto grado de marginación.

En 2015, 53% de la población del municipio no tenía acceso a sistemas de alcantarillado, 9.66% no contaba con red de suministro de agua, 19.2% no tenía baño y 4.87% no poseía energía eléctrica.

OAXACA EN SEMÁFORO NARANJA

El estado de Oaxaca se encuentra en semáforo epidemiológico naranja, al corte del 31 de enero, se registraron 35 mil 79 casos positivos acumulados de Covid-19, y dos mil 536 defunciones.

En relación a la ocupación hospitalaria a nivel estatal, el pasado 31 de enero se tenía un registro de 643 camas disponibles para atención de pacientes covid, de las cuales 383 han sido ocupadas y se tiene la disponibilidad de 260, haciendo un total del 59.6% de ocupación.

Autoridades de Salud recordaron a la población que existen seis centros de valoración para acudir, si presentan síntomas respiratorios en la zona conurbada, entre ellos: el hospital de zona número 1 del IMSS, el hospital Presidente Juárez del ISSSTE, el hospital Dr. Aurelio Valdivieso, el Centro de Salud Urbano uno, el hospital móvil y el Hospital Regional de Alta Especialidad.