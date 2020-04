La educación en cuarentena: Maestros en Puebla cuentan sus experiencia

Puebla, Pue.- El 16 de marzo miles de estudiantes de Puebla dejaron de asistir a sus planteles y gradualmente comenzaron a estudiar en casa ante la determinación de los gobiernos federal y estatal para evitar la propagación del coronavirus. Hoy se cumple un mes de lo que fue el último día de clases presenciales del primer semestre del año.

Sin perder la calidad que ofrecían a sus alumnos, universidades, colegios, normales y catedráticos debieron adaptarse en tiempo récord al mundo virtual, asumiendo retos y transformando dinámicas a las que ya estaban acostumbrados.

SIGUE AQUÍ TODA LA COBERTURA DE CORONAVIRUS EN MÉXICO

Joaquín, Alicia y Alfonso, tres docentes universitarios de Puebla, cuentan a La Silla Rota cómo han vivido este mes fuera de las aulas y cómo sus entornos se vieron transformados de golpe por un virus llamado SARS-COV2 que tiene al municipio de Puebla como una de las zonas con mayor riesgo de contagios, sólo atrás de Ciudad de México, Tijuana-Mexicali, Guadalajara y Monterrey.

Joaquín, doctor en educación y docente de una universidad privada ubicada en la ciudad de Puebla, afirma que impartir clase fuera de las aulas "nos tomó a todos desprevenidos. Con todo y que he trabajado en clases virtuales, pero sólo con adultos, descubrí que son diferentes necesidades".

Entre las medidas que tomó para ejercer como maestro durante la cuarentena refiere que hay que tener "primero tolerancia, porque esto es difícil para mí y para los alumnos; dos, paciencia, ahora es más necesaria que nunca; y tres, apertura, porque muchas veces los alumnos tienen mejores ideas de cómo debe ser su evaluación, aunque no se den cuenta de ello."

Asegura que está contento con su trabajo y que siempre será un privilegio dar clase, pero no sido fácil adaptarse a todos estos cambios.

"El que diga que sí ha sido fácil, miente; hay muchos factores que son nuevos dentro del proceso", agrega.

Joaquín usa un software que los mismos alumnos propusieron, por ejemplo "Discord, cuyo manejo de audio es muy superior a las aplicaciones tradicionales; Schology, una muy buena plataforma; y en lugar de zoom probamos con OBS studio. Decidí escucharlos, muchos han propuesto cosas geniales".

Google, afirma, no es buena idea en estos tiempos, aunque así se la vendan a la SEP: "es cerrada y no da ámbito para que los alumnos participen en su aprendizaje."

Además de alumnos y profesores, los padres juegan un papel relevante durante el encierro al que se han visto obligados todos: "Eso es extremo, agrega Joaquín, hay quienes han entendido la situación, otros que actúan de forma violenta diciendo que a ellos nadie les pagan por ser apoyo del docente, pero a mí tampoco me pagan por actuar como padre y lo he hecho muchas veces."

Todos, dice, tenemos necesidades económicas y "si no me han dado lo que pagué deberíamos negociar. Aquí el gobierno tiene cierto grado de culpa, ojo, no digo que no actúe, pero el modelo de déficit cero es bueno cuando tienes una economía en crecimiento, y no es el caso".

Al margen de las tribulaciones que viven los docentes con los padres, este profesor con más de 15 años de experiencia docente aprovechó la pandemia para desarrollar con sus alumnos un proyecto de estudio de las pandemias, "los alumnos mencionaron que si es posible en Excel simular la forma de la epidemia, e investigando con ellos encontramos https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.23.20041590v2

Joaquín piensa que una vez que pase la emergencia sanitaria se deberá "evaluar la forma de trabajo en la educación virtual, y no me refiero sólo a grados superiores, existen preguntas qué hacer cuando hablas de nivel primaria y prescolar."

Alicia: "he acompañado a mis alumnas y ellas a mí"

Alicia, maestra en literatura y docente de la licenciatura en educación del Benemérito Instituto Normal del Estado, afirma que sí le ha tocado reinventarse, porque "en sólo un mes la manera en que nos desempeñamos, así como nuestras rutinas y nuestros horarios ha cambiado en todo".

Ella, desde que se enteró del acuerdo por el que la SEP suspendió las clases, ha cambiado incluso los contenidos.

"He tenido que ajustar mis contenidos para que se puedan compartir con mis estudiantes a distancia, es decir, darlas de alta en una plataforma y familiarizarme con ella."

Había usado herramientas digitales "ma´s como estudiante; como maestra sólo en ocasiones como una alternativa para entregar tareas (...) la verdad es que no ha sido fácil adaptarse a todos estos cambios. Tanto los contenidos como nuestros roles (estudiantes y maestros) están pensados para un modo presencial. Hacerlo a distancia es muy distinto, requiere de estrategias de enseñanza distintas que ahora se deben aprender en la práctica."

Durante este mes transcurrido, ha trabajado con sus alumnos a través de la plataforma de Google, donde han compartido presentaciones, cuestionarios y lecturas: "dos veces por semana ellas entregan un texto que yo les devuelvo con comentarios, es la manera más efectiva que he encontrado para mantener de cierta forma un diálogo."

A Alicia sus estudiantes a menudo le comparten su angustia por la pandemia, o su incertidumbre sobre cómo van a concluir el año escolar: "he intentado que nuestras reflexiones y lecturas tengan un poco del contexto actual y dado que mi materia es sobre lenguaje, no ha resultado muy difícil hablarles de cómo algunas palabras ahora ocupan todas nuestras conversaciones, por ejemplo. O sobre la manera en que las prácticas sociales de nuestro lenguaje en este momento se ven mezcladas con elementos virtuales. Considero que en esta comunicación constante las he acompañado y de manera invariable ellas a mi´."

En el plano laboral después de la pandemia, "pienso que si se suspende el nuevo ingreso para el siguiente ciclo tendremos menos estudiantes y la organización tendrá que cambiar, así como la disposición de clases de cada maestro. También la manera en que damos clases. No se´. Hasta ahora hemos tenido jornadas de 7 de la mañana a 15 horas (...). El plano laboral es algo de lo que ahora me causa más incertidumbre.

La pandemia y los gastos no programados

Como Joaquín y Alicia, Alfonso afirma que trabajar como docente es muy gratificante y de mucho aprendizaje y como está acostumbrado a la forma presencial de dar clases, ha tenido que aprender a usar las nuevas tecnologías y manejar el grupo a distancia.

La pandemia lo obligó a gastos imprevistos, como "contratar internet, pues con los datos del celular no es suficiente, tuve que comprar también un teléfono, y equipo de cómputo que soporte las videollamadas, porque hasta antes del 16 de marzo no había impartido clases con herramientas digitales."

Adaptarse a la tecnología fue menos complicado que manejar a los alumnos, a los coordinadores académicos y los padres de familia, con quienes "hemos enfrentado varias situaciones, una de ellas ha sido su negativa al pago de colegiaturas, y además consideran que dejamos muchas actividades a sus hijos. No toman en cuenta que los programas de estudios consideran horas de clase presencial y actividades independientes, entonces, al ahora realizar ambas en casa y como probablemente no están acostumbrados a ver a sus hijos a hacer tarea, les parece que es mucha carga de trabajo. A esto se le suma que los alumnos pasan mucho tiempo en redes sociales y se distraen de sus actividades académicas".

Durante la cuarentena Alfonso ha debido incrementar el tiempo dedicado a las clases: "anteriormente trabajaba 14 horas a la semana y más o menos la misma cantidad en revisiones y planeaciones. Actualmente trabajo 14 horas diarias."

Asegura que se ha pedido a las universidades hacer descuentos en las colegiaturas, algo que él considera regular, pero justo esa reducción costos que tienen las universidades la soportan ahora los docentes, "pues ahora tengo mi computadora prendida todo el día, y consume energía eléctrica".

Hasta ahora Alfonso no ha tenido problemas con sus pagos, porque en una de las universidades donde trabaja los evalúan las actividades semanales y con ello van aprobando los pagos que se realizan mensualmente. Además, en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, "firmamos una carta compromiso para dar las clases y nos adelantaron pagos".

Sin embargo, y a pesar de que los directivos del instituto han brindado apoyo tanto a docentes, como a los estudiantes, acerca del plano laboral después de la pandemia, dice que "espero mantener el trabajo".