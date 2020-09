La disputa por Morena en BC: señalan intromisión de Jaime Bonilla

"No necesitamos que vengan a leernos la cartilla de México, ni que hagan asignaciones desde allá. Ya me ha tocado delegados que no más venían dizque a colab... nos veían como si fuéramos unos inditos o una provincia, y nos venían a decir lo que teníamos qué hacer. Los corrí", dijo ante reporteros de Mexicali en una conferencia de prensa difundida por el gobierno estatal.