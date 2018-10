La disputa legal por el agua entre NL y Tamaulipas

DAVID CASAS/ CORRESPONSAL 03/10/2018 08:07 p.m.

Monterrey, N. L.- Nuevo León vivió hace semanas la posibilidad de un colapso por la falta de agua, pero al reponerse sus presas, se ve ahora en la decisión obligada de respetar un convenio signado en 1996 en donde se compromete a enviar excedentes de la presa El Cuchillo a Tamaulipas.

Mientras tanto, el gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón quiere modificar el convenio porque Nuevo León ha crecido mucho y se tiene que garantizar el abasto de agua para su consumo. Este año se cumplirá con el envío, pero se buscará la modificación del convenio y así se pactará al próximo gobierno federal, adelantó.

"No se trata de un pleito, no se trata de que vayamos a una confronta, vamos a buscar elementos para mejorar los acuerdos para que Nuevo León tenga la certeza de tener reservas de agua, y no queremos provocar con nuestro dicho alguna confronta con nadie; estamos trabajando para hacer un buen planteamiento técnico", señala El Bronco.

"Ya estamos preparando un documento para convocar a la Comisión Nacional del Agua, a la secretaría de Desarrollo Agropecuario y a todos los que tienen que ver con estos para poder actualizar el convenio".

La presa El Cuchillo se localiza en el municipio de China, unos 100 kilómetros al oriente de Monterrey y el trasvase – unos 190 millones de metros cúbicos- se hace anualmente en octubre o el primero de noviembre a la presa Marte R. Gómez. De encontrarse por encima de los 315 millones de metros cúbicos, el envase neolonés deberá abrir sus puertas para mandar los excedentes,

El Consejo de la Cuenca del Río Bravo analizará a su vez si el próximo primero de noviembre Nuevo León tiene la suficiente agua para el trasvase. Existen criterios para la aplicación del convenio para el Plan de riesgo del Distrito 026, dice Ramón Morga Saravia, presidente del Consejo.

Recuerda dice que si la Marte R. Gómez de Tamaulipas tiene menos de 700 millones de metros cúbicos de almacenamiento y El Cuchillo arriba de 315 millones entonces se trasvasa el agua.

"El primero de noviembre revisaremos el almacenamiento de las presas y en función a ello se toma la decisión de aplicar las reglas.

El Consejo lo integra un grupo colegiado de 50 vocales con representación de los gobiernos federal y estatal, usuarios, académicos, organizaciones no gubernamentales y representantes de la Comisión Nacional del Agua.

Para Ernesto Enkerlin, profesor del Tecnológico de Monterrey y experto en sostenibilidad, el convenio es antiguo y no contempla las condiciones actuales de ambas entidades. Deben replantearse los criterios para la reasignación de agua pero también transparentar los acuerdos hacia los ciudadanos, recomienda, de lo contrario se generan suspicacias.

Morga Saravia a su vez propone que en lugar de abrir las compuertas de la otra presa La Boca para dejar correr el excedente, esa agua debe bombearse a la ciudad para que no se desperdicie.

En este caso hay que evitar que se ponga en riesgo el agua y no se tengan que abrir las compuertas de La Boca, pues se tiene la infraestructura para bombardearla.

De acuerdo a los informes estatales las presas El Cuchillo, La Boca y Cerro Prieto, presentan repuntes en su captación y se ha alejado el fantasma que les rondó por meses al bajar en forma alarmante los niveles.

En ese sentido, el gobierno de Jaime Rodríguez había advertido apenas en agosto pasado que se pondrían sanciones a quienes desperdiciaran el agua.

