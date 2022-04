La disputa entre candidatas a la gubernatura de Aguascalientes

Tras realizar el día de ayer la denuncia correspondiente ante la fiscalía de delitos electorales en relación al presunto montaje y calumnias orquestados por sujetos identificados como afines a la candidata que abandera la alianza del PRI, PAN y PRD, la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) junto a su aspirante a la gubernatura, Nora Ruvalcaba, reprueban y responsabilizan directamente a Teresa Jiménez por las agresiones a Jorge Frías, testigo de los hechos antes mencionados.

La víctima, quien acusó a los ejecutores de la guerra sucia, desde el 3 de abril fue amedrentado, golpeado y amenazado de muerte, acusan.

Los identificados en la escena junto con vehículos utilitarios del municipio de Aguascalientes son Alfonso Ruvalcaba Jiménez alias (Jefe Poncho), primo de la candidata por la alianza PRI PAN PRD, Alejandro Barcenas, del departamento de Control y Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes (SSPM), Israel Solano, del área de semáforos de la SSPM y Raúl Flores del Instituto del Deporte.

En rueda de prensa donde se dio a conocer los hechos, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, sostuvo que no van a dejar de denunciar todas las irregularidades, ataques y situaciones que se hagan en contra del movimiento. "Nosotros no vamos a caer en la guerra sucia, no somos iguales, no necesitamos andar con golpeteo porque tenemos una propuesta muy fuerte y la propia biografía de Nora Ruvalcaba quien es la mejor propuesta para Aguascalientes".

"Siempre hemos visto cuando estamos a punto de vivir un cambio de régimen, el régimen que se va empieza a hacer de todo y hoy están moralmente derrotado y no les queda más que la mentira la calumnia y la manipulación, afortunadamente la gente está muy despierta y ya se da cuenta de esto", reafirmó el dirigente Nacional.

Por otro lado, resaltó las recientes encuestas de El Financiero donde la candidata de Morena repunta y se coloca a únicamente 6 puntos de diferencia de la oposición, quienes registran en el mes de marzo una caída de 10 puntos porcentuales.

En la rueda de prensa estuvieron presentes el senador Alejandro Peña, la diputada federal Andrea Chávez, el diputado federal Hirepan Maya, el diputado federal Roberto Valenzuela, así mismo liderazgos locales como Aldo Ruíz y Arturo Avila.

