La delincuencia se combate con ley en la mano, no con abrazos: Verástegui

CD. VICTORIA.- César Augusto Verástegui Ostos, candidato de la coalición "Va por Tamaulipas" sostuvo que en el combate a la delincuencia organizada y procurar la seguridad y tranquilidad que demandan los ciudadanos se aplicará todo el peso de la ley.

Insistió en que la violencia e inseguridad no se contiene con una estrategia de "abrazos".



De gira, por Tampico, se manifestó a favor de la paz, la seguridad, la tranquilidad pero para ello es necesario aplicar el estado de derecho, la ley y evitar la impunidad.

"La estrategia de abrazos, no balazos es evidente que no ha dado resultados y por el contrario ha aumentado la violencia e inseguridad por la impunidad", mencionó.

Y comentó: "Eso de que con abrazos se va contener la delincuencia, por supuesto que no, es con la ley, de otra manera yo no conozco, la política pública que han aplicado en otros estados no ha dado resultados".

(Foto especial)

El candidato de la coalición PAN-PRI-PRD externó su confianza porque el proceso electoral prosiga en forma tranquila en el marco de la ley electoral y la jornada electoral se desarrolle en las mejores condiciones para tener una alta participación ciudadana.

"Esperemos que así como van las cosas así sigan, que la sociedad salga a ejercer su voluntad, la guerra no le gusta a nadie, lo único es que si podemos decir es que las propuestas están muy concretas", puntualizó.

Ante esta situación, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, en voz de su coordinador Jorge Romero Herrera, se solidarizó con los medios de comunicación y sus representantes y criticó las actitudes demostradas en su contra por candidatos y dirigentes de los partidos políticos antes señalados.

"Reiteramos nuestra genuina solidaridad con ustedes, representantes de los medios de comunicación; nosotros defendemos, aunque a veces no nos guste, tu derecho a publicar, a investigar y a reportear, cuando alguien se atreve a meterse contigo es la peor bajeza que puede haber", señaló el diputado federal, quien visitó Tampico para participar en los actos de campaña que César Truko Verástegui realiza en este puerto.





