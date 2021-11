La crisis financiera que atraviesa Isssteson tras sexenio de Pavlovich

HERMOSILLO.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) atraviesa por una grave crisis financiera, tras el sexenio de Claudia Pavlovich Arellano: cortes de servicios, desabastos de medicamentos y adeudos a pensionados y jubilados.

Sin embargo, esto no es nuevo. Los problemas de este instituto se arrastran desde la administración de Guillermo Padrés Elías, donde se registró un hueco financiero de 2 mil millones de pesos.

A pesar de las promesas que hizo la priista Pavlovich Arellano de restaurar la situación económica, al inicio de su gobierno en 2015, el Isssteson se ha ido más en debacle.

Jesús Acuña, director de esta dependencia en el gobierno de Alfonso Durazo Montaño ha denunciado una serie de irregularidades en contratos para prestación de servicios y mal uso de los recursos durante la administración anterior.

En días pasados informó sobre un retraso en el pago de pensionados y jubilados, porque no había recursos en las arcas de este instituto. Con ello también denunció que hay pensiones de hasta 200 mil pesos mensuales.

Acompañado del secretario de Hacienda, Omar del Valle Colosio, dio a conocer que durante noviembre se diferirían los cheques para este grupo de derechohabientes, en los que se priorizarían a las personas con los ingresos más bajos. Es decir, a quienes ganan entre mil y 31 mil pesos se les pagó el pasado 5 de noviembre.

Sin embargo, a quienes tienen pensiones más altas, de los 31 mil a los 100 mil recibirían el recurso hasta el próximo 23; e incluso, a otro porcentaje menor, que representa el 1%, que son quienes tienen pensiones de hasta 200 mil pesos, les darían su pago hasta el último día de este mes.

Las razones, explicó, es un "desastre" financiero que heredaron del sexenio anterior, a cargo de Claudia Pavlovich Arellano.

"Nos dejaron un desastre, un desastre que está siendo auditado, que estamos investigando y mientras tenemos que resolver todos los problemas. Estamos trabajando en una ruta de rescate", manifestó.

Director denuncia contratos millonarios y empresarios cancelan servicios

Entre las irregularidades que han mencionado los nuevos funcionarios de Isssteson son los contratos millonarios por prestaciones de servicio para hospitales y clínicas de este organismo que atiende la seguridad social de trabajadores del gobierno, actuales y jubilados.

Un ejemplo de ello es la prestación de servicio de imagenología, a una empresa particular que durante 2020 facturó al Gobierno de Sonora 95 millones de pesos; sin embargo, solo brindó el 40% de los servicios por los que se le contrató. Este 2021 ha ocurrido algo similar, ya que únicamente ha otorgado el 30% de los servicios.

Esta exposición que hizo Jesús Acuña, director de Isssteson, sobre los contratos millonarios, provocó que la empresa dejara de prestar en su totalidad la imagenología para los derechohabientes, por lo que, una vez más, sindicalistas y funcionarios salieron a las calles a protestar.

Debido a la falta de medicamentos y servicios como el de imagenología, entre otros, surgió un grupo de pensionados y jubilados denominado Movimiento 30 de julio. El pasado martes tomaron pancartas y levantaron la voz para exigir sus derechos. Se movilizaron en las calles de Hermosillo y llegaron hasta palacio de Gobierno.

Ante ello, el director de Isssteson aseguró que la empresa es la responsable del colapso de este servicio, lo que llamó un intento de extorsión.

"El prestador de servicio de imagen ha decidido cortar el servicio en los hospitales para ahorcar al gobierno de Sonora, para extorsionarnos. Cortar el servicio de toda imagen, ultrasonidos, rayos X y los que más están sufriendo son los derechohabientes", declaró a medios de comunicación.

Con ello, anunció que interpondrán una serie de acciones legales contra las empresas, así como cualquier exservidor público que haya cometido alguna irregularidad.

Las promesas de Palovich para el Isssteson que quedaron en el aire

En 2015, al inicio de su gobierno, Claudia Pavlovich Arellano se comprometió con los derechohabientes de Isssteson para el rescate de esta institución, con el entonces director Enrique Clausen Iberri.

Incluso, interpusieron 5 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción por presunto daño patrimonial a las finanzas e infraestructura hospitalaria y al fondo de Pensiones y Jubilaciones por más de 6 mil millones de pesos, que adjudicaron al gobierno de Guillermo Padrés Elías.

También había destacado un adeudo de mil 943 millones de pesos, un déficit en el fondo de Pensiones y Jubilaciones de 3 mil 258 millones de pesos; sobre precios en compras por 111 millones de pesos, entre otros.

A inicios del sexenio la situación no mejoró. Incluso se agravó y comenzaron las protestas de los principales sindicatos como los de trabajadores y académicos de la Universidad de Sonora y algunos otros de instituciones académicas y de gobierno que se aglomeran el Consejo Sindical y Social Permanente de Sonora.

En mayo del 2019 protagonizaron la "Marcha de los Indignados", donde más de 4 mil sindicalizados quienes denunciaban una reducción de hasta el 70% de las pensiones y jubilaciones, al mismo tiempo que exigían abasto de medicamentos, así como mejoras en clínicas y hospitales.

Esto ocurrió bajo el cargo de Pedro Ángel Contreras, quien sustituyó a Enrique Clausen Iberri al frente de Isssteson.

Durazo también promete... derechohabientes esperan que cumpla

Como lo hizo su predecesora, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo también hizo promesas a los afiliados de Isssteson, a quienes recibió tras la marcha de "Movimiento 30 de julio".

El exsecretario de Seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se encuentran planeando una ruta de rescate, tanto para este instituto, como para otras dependencias que se encuentran con afectaciones financieras.

"No hay razón que justifique el retraso en el pago de sus pensiones, a veces me queda claro, es uno de los problemas más graves que tengo que resolver en el gobierno, y lo voy hacer, no es de un día para otro. Ustedes fueron servidores públicos muchos años, y saben cómo se construyen los problemas, y saben cómo se construyen las soluciones. Este problema lo vinieron pateando por sexenios, manejaron irresponsablemente a la institución, hicieron con ella lo que quisieron", expuso ante los derechohabientes molestos.

Durazo Montaño les expuso cuatro puntos:

1.-No retraso en el pago de pensiones

2.-Programa emergente de abasto de medicamentos

3.-Reconstrucción de la institución

4.-Transparencia en los procesos

También, el gobernador de Sonora dijo que procederán legalmente contra los responsables de la situación financiera que atraviesa el Isssteson.

"Vamos a proceder contra quien corresponda, no vamos a proteger a nadie, a cuenta de qué vamos a proteger, a quienes fueron responsables de la quiebra. No vamos a solapar absolutamente a nadie y lo que proceda lo vamos a poner en manos de las autoridades correspondientes".

De no cumplirse, los miembros de "Movimiento 30 de julio" volverán a marchar hacia Palacio de Gobierno hasta que sean escuchados y sus derechos sean garantizados.

esc