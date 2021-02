“La corrupción del pasado en Puebla se castigará; el poder se enriqueció descomunalmente”

Luis Miguel Barbosa comenzó como abogado militante de izquierda. Se enroló en el Partido de la Revolución Democrática y se convirtió en operador político de la corriente Nueva Izquierda, liderada por los dos Chuchos, Ortega y Zambrano. Pero el punto de quiebre se dio a inicios del sexenio pasado. Como senador se opuso al Pacto por México, ideado por los Chuchos. Y rompió con ellos.

También puedes leer: Barbosa cierra con preferencias electorales a su favor

Aunque llegó a ser crítico del presidente Andrés Manuel López Obrador, Barbosa se erigió como una voz discordante en el Senado, no sólo al entonces presidente Enrique Peña Nieto, también a las posturas del PRD. Una enfermedad lo colocó en la antesala de la muerte, pero también salió avante.

El año pasado, Barbosa se postuló como candidato a gobernador por Morena. Fue avasallado. No se cansó de denunciar que fue una operación de Estado, porque implicó una supuesta orquestación desde Puebla y el gobierno federal peñanietista. Los tribunales no le dieron la razón, pero en diciembre el accidente en el que murieron la gobernadora Martha Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, abrió de nueva cuenta la posibilidad de competir.

Ahora, Barbosa señala en entrevista con LA SILLA ROTA que el escenario cambió. Pero anticipa que aunque no es vengativo, en Puebla los hombres y las mujeres del poder se enriquecieron de forma descomunal, por ello anticipa que si hay elementos se castigará la corrupción.

- Este miércoles termina la campaña, ¿cuál es el balance?

Estamos cerrando trabajando, no hemos dejado de hacerlo. Una campaña muy intensa, muy potente y de mucho contacto con la gente. Recorrí todo el estado, no dejé de ir a ningún lugar. Dialogué con todos los segmentos de la sociedad. Me siento muy satisfecho, más que confiado, nunca he sido confiado, tranquilo, satisfecho con lo trabajado y con la respuesta de la gente. Me siento comprometido.

- Da la impresión de que fue una campaña relativamente tranquila…

Diferente a 2018, en esta no enfrenté al poder público estatal y federal que se asociaron en la formalidad del fraude electoral y la falsificación del resultado a la candidata del PAN. Hoy no hubo eso, hace un año confronté al poder estatal y federal; confronté todos los recursos públicos, a la prensa, la guerra sucia más fuerte se hizo en contra mía. Ahora hubo mucha guerra sucia pero no desde los poderes públicos. Y la otra gran diferencia es que las organizó el INE, entonces fue una campaña diferente. Cada partido hizo lo que estuvo a su alcance y sus posibilidades. Nosotros somos mucho más experimentados en la política que se hace con las uñas, sin recursos, que se trabaja todos los días. Y dediqué mi tiempo, recorrí todo el estado, y los del PAN y del PRI no.

- ¿Hubo más cancha pareja y para el domingo cómo lo prevé?

Yo espero que el domingo habrá una elección de condiciones totalmente favorables para ejercer un voto libre. Lo que se detectó fue un equipo en la calle haciendo grabaciones telefónicas sobre mí, sobre mi equipo, y fue sorprendido. Un equipo de altísima tecnología que está en manos de la Fiscalía General de la República. Otro equipo estaba siendo preparado en Atlixco y también se detectó, y otra persona que quería hacer acciones de boicot en las votaciones. Todo se denunció y la autoridad se puso en marcha y ahora será la autoridad la que garantice que no haya ningún disturbio ni acción que altere el orden el día de la jornada electoral.

- Los números de aceptación de AMLO, pese a una caída de 15 puntos en la encuesta de La Silla Rota, y la detención de Alonso Ancira y el anuncio de orden de aprehensión de Emilio Lozoya Austin, ¿ juega a favor de Barbosa?

Todo es un ambiente nacional, debo decirlo. Aquí han jugado los contrincantes a estar en contra de Andrés Manuel López Obrador, sus adversarios quieren remarcar sus errores como parte de su estrategia electoral. Andrés Manuel, como en todo el país, tiene una enorme aceptación. Pero también nosotros jugamos una elección en la que ya no está en la boleta Andrés Manuel ni hace campaña Andrés Manuel.

También puedes leer: Baja AMLO 15 puntos en tres meses; regresa a niveles de noviembre

- En el pasado reciente, en el huachicoleo, se percibía permisividad desde el poder estatal y también había más que mano dura a los opositores...

Me reuní con organizaciones de derechos humanos y me comprometí a que ninguna infamia más en contra de la gente desde el estado poblano. Ningún preso político más, porque, aunque no hay delitos de esa naturaleza, sí están por violación, robo o delitos de esa naturaleza pero que la causa es castigar su activismo político.

Es la criminalización en Puebla que llevó a cabo de manera muy marcada el gobierno de Rafael Moreno Valle y la continuó Antonio Gali. Entonces de lo que se trata es de que el estado sirva, se aplique la ley, que haya contenidos transversales en materia de derechos humanos, que sea respetuosa. Que los órganos del estado estén representados por personas dignas y no incondicionales al poder, familiares.

Aquí la Comisión Estatal de Derechos Humanos la encabeza un señor que es incondicional del morenovallismo y su único mérito es que estuvo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero se pone de tapete. Afortunadamente termina su periodo el 29 de junio de este año y podrá haber un independiente y autónomo.

Y del huachicol, todo lo que se dice es cierto. Las fuerzas del orden y hombres del poder se vincularon a la delincuencia organizada y en concreto a las bandas de huachicol, se lo permitieron y se volvieron financiadores de campañas del PAN y siguen ligados personajes oscuros del panismo a ese tipo de organizaciones criminales. Se tiene que resolver esto metiendo al orden a quien infrinja la ley y aplicando la ley para quienes se volvieron cómplices desde el poder público.

- ¿Investigará el pasado?

No encabezaré un gobierno persecutor, no. No tengo esa vocación. No soy un hombre con rencores, que por lo que me hicieron hasta hoy los del grupo morenovallista, más el año pasado, de que me atacaron e invirtieron carretadas de dinero, no soy un hombre de rencores. Así de sencillo, pero sí seré alguien que esté pendiente de que se aplique la ley. Aquí los hombres y mujeres del poder se han enriquecido de manera descomunal. Si derivado de una investigación resulta que es perfectamente acreditable actos de corrupción, sin duda que se aplicará la ley. Ni perdón ni olvido, aplicación de la ley. No es venganza, es justicia.

- Tres cosas a señalar de las ofertas de campaña, ¿cuáles serían?

Seguridad pública. Devolver la seguridad y la paz a las personas, a las familias, al patrimonio y negocios en Puebla. Reactivar la economía, que están vinculadas las dos, porque nadie va a venir a invertir en Puebla si no hay una ruta en la seguridad pública.

Reactivar la economía significa reactivar el campo y establecer condiciones de que los pequeños, medianos y grandes empresarios, en las zonas rurales y en las ciudades. Además quiero poner a Puebla como principal asiento de los negocios en el país, ganarle al estado de México, a la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Guanajuato y Veracruz. Es una competencia por traer más inversión pública, privada, nacional y extranjera. Haremos un equipo de empresarios y de gobierno para que vayan a ver cuánta inversión podemos traer de Asia, de los países árabes, Europa, España y Alemania, y de Estados Unidos y Canadá.

El gobierno actuará muy eficiente en la atracción de inversión. Y para ello consolidar el estado de Derecho y certidumbre para hacer negocios. Para ello reformar el sistema político y jurídico, con equilibrio de poderes. Que no se repita la sensación de miedo al poder que se tuvo en Puebla. Tenemos que garantizar la salud y la educación. Que la gente se sienta igual ante la ley e iguales ante la autoridad.

Aquí hay gente que se siente privilegiada y tiene acceso a todos los privilegios del poder. Yo ya vengo de la experiencia de haber estado en la política nacional y a mí no me impresiona ninguna acción de fanfarronería.

Voy a ser muy respetuoso con todos, estaré al servicio de todos, pero no me voy a dejar impresionar por nadie. Quiero ser un buen gobernador que cumpla y cree condiciones de vida digna, de ambiente sano para que todos puedan ser felices.

bl