La confunden con doctora y le queman cabeza y pecho con cloro

MÉRIDA.- Elizabeth Pino fue confundida con personal del sector Salud y fue agredida: una mujer le aventó cloro en su rostro. El ataque le dejó quemaduras en el cuero cabelludo y parte del pecho, y también fue amenazada para retirar la denuncia.

Los hechos ocurrieron el viernes pasado, alrededor de las 16:00 horas, cuando se encontraba limpiando la salida de emergencias del laboratorio particular donde trabaja como química.

"La señora se pega (a la acera) y yo no tomo importancia. Ella grita ´nos están contaminando´, en ese momento levanté la mirada y veo que avienta un líquido, pero mi reacción fue agacharme y solo quedó expuesto mi cráneo", relató la joven.

Por el susto, Elizabeth no pudo ni gritar y lo único que alcanzó a hacer fue proteger su rostro; opina que de no haberlo hecho, sus ojos se hubieran visto comprometidos.

Mi reacción inmediata fue ir a una llave que está en la salida y tirarme agua en el rostro y en toda mi ropa, por desgracia no había nadie que estuviera transitando por la zona

Pero las agresiones no solo fueron verbales y físicas, también ha recibido amenazas, por medio de mensajes privados vía Facebook; Elizabeth sospecha que puede tratarse de familiares o amistades de su agresora, a quien describe como una mujer de entre 60 y 70 años de edad.

Además, por su vestimenta, de manera elegante, y tener un auto de reciente modelo, sospecha que se trata de una persona con solvencia económica.

El viernes, como a las 10 de la noche, una persona me dice que es falso, que lo tome como un juego y después de eso, el sábado en la mañana, empiezo a recibir amenazas formales donde me piden que baje la información, que ya tenían mi ubicación

Además, varios de sus contactos le dijeron que unas personas estaban ofreciendo recompensa por información de su domicilio y datos personales. Ahora, la joven teme por la integridad de su familia y mascotas.

Fue el mismo viernes que acudió a denunciar las agresiones ante la Secretaría de Seguridad Pública, quien incrementó los rondines de vigilancia en su zona de trabajo y domicilio. Tal vez la confusión que la hizo víctima del ataque es que el laboratorio colinda con la salida de emergencias del hospital O´horán, además de que con su uniforme, el cual es parecido al de médicos.

Elizabeth hizo un llamado a la autoridad judicial para que le den seguimiento a su caso y no quede impune su agresora. "Nos cuesta mucho ir a denunciar y si el juez determina que no hay delito, porque no hay lesiones, y los sueltan, es cuando vienen las venganzas. Tengo miedo que por exponer lo que pasó le hagan algo a mi familia".

Reflexionó que el personal médico no merece ser agredido por temor al contagio del covid-19, ya que tienen protocolos de entrada y salida a los hospitales, y las personas deben reflexionar sobre su papel en esta crisis sanitaria.

Sanciones a quien agreda a personal médico en Yucatán

Desde el 14 de mayo, el Congreso de Yucatán aprobó sancionar a quien agreda a personal médico con hasta 5 años de prisión o 300 días de multa, y si ocurre en periodo de contingencia, como la pandemia por la covid-19, el castigo podría aumentar al doble de lo establecido.