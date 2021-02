La comunidad artística, los olvidados en esta cuarentena

HERMOSILLO.- Con su saxofón en manos, Uriel entona la melodía de “Bella, ciao”, el himno emblemático de la resistencia en la Segunda Guerra Mundial, pero ahora, en tiempos recientes, de la serie La Casa de Papel. Mientras él toca la música, sus amigos Álvaro y Gustavo lanzan malabares al aire, en uno de los principales cruces de Hermosillo.

Los tres son artistas, músicos y cirqueros, pero, en esta cuarentena se quedaron sin ingresos por la cancelación de eventos culturales, por lo que ahora se sortean la vida de las monedas que algunos automovilistas les dan.

“¡Uy! Sí, la verdad que sí ha sido muy complicado. Esto es a lo que me dedico, mi único ingreso, hay días que ha habido 20 pesos y qué hago con 20 pesos… un kilo de frijoles y ya... mañana a ver qué sucede. Sí ha estado duro”, cuenta a La Silla Rota mientras acomoda la partitura de su pedestal.

El semáforo de la calle Pino Suárez, a la altura del centro de la capital sonorense se pone en rojo y es hora de que el show comience: Uriel entona la melodía, Álvaro sube a su monociclo y Gustavo arroja sus cinco pelotas.

“La gente no sale o no quiere cooperar por el miedo a ser infectado. La poca afluencia de autos es lo que nos deja muy poca remuneración”, comenta Álvaro, originario de Guatemala al ponerse el semáforo en verde.

Él tiene apenas algunos meses en la ciudad, a donde llegó para conocer la cultura de Sonora y no para intentar cruzar a Estados Unidos, como lo hace la mayoría de sus compatriotas.

Yo viajo desde hace 9 años, me fui para Sudamérica primero y mi sueño es conocer muchos países, muchas culturas, no es el sueño americano, en mi caso, yo salí de mi país a conocer y crecer como humano

Gustavo, por otro lado, es estudiante de Enfermería y siempre ha vivido en su natal Hermosillo, pero su pasión es el arte en todas sus expresiones, pero más en el malabarismo y los actos circenses.

“Yo soy estudiante de enfermería, pero de esto (los malabares) mantengo mis estudios, tengo 10 años en el arte circense, pero también me gusta la pintura, la música… al principio estas prácticas no eran vistas en la sociedad, pero poco a poco se ha abierto el panorama”, menciona a este medio con el rostro cubierto por un cubrebocas, el único de los tres en portarlo.

La historia de Uriel es diferente. Él llegó de la Ciudad de México, pero se quedó en Hermosillo por amor, al caer perdidamente enamorado de su pareja y madre de su pequeña de 1 año de edad. Ahora, estudia instrumentos de viento en la Universidad de Sonora.

“A Hermosillo me trajo el viajar, conocer primero todo México y ya después todo el mundo. Casi conozco todos los estados, pero me quedé aquí porque me enamoré. Tengo aquí mi pareja, tenemos una niña de 1 año y tres meses; y mi compañera también es música y cirquera”, relató sin despegar sus manos del saxofón.

El semáforo cambia a rojo de nuevo y el acto vuelve a comenzar, bajo las altas temperaturas que ya comienzan a llegar a los 40° centígrados, del verano sonorense.

Dentro de las actividades que se reactivarán a partir del 18 de mayo, no se encuentran las del tipo cultural, por lo que aún estos tres artistas no tendrán un ingreso por sus presentaciones en obras de teatro, conciertos, o incluso en las plazas públicas.

Sin embargo, no esperan que el gobierno los ayude. Consideran que ellos, con el apoyo de los ciudadanos pueden salir adelante. En realidad, los apoyos del gobierno para la comunidad artística nunca les ha llegado.

“Estaría lindo que nos apoyaran, pero realmente se va en burocracia el apoyo cultural, nunca llega a los artistas directamente, todo se queda en burocracia”, lamentó Uriel.

Coincidió con él Gustavo, quien dijo que por sí solos, con su trabajo, sus obras y sus artesanías pueden salir adelante en lo que resta de la contingencia por Covid-19 que ha puesto en jaque al mundo entero.

No pedimos el apoyo del gobierno, pero nosotros seguimos realizando nuestro trabajo de lo mejor posible, con nuestros actos, nuestras artesanías y si la gente busca apoyar, adelante

Mientras la situación transita a la “nueva normalidad”, estos tres amigos continuarán en este crucero ensayando el saxofón, subiendo al monociclo y haciendo malabares bajo los rayos del sol sonorense.

“Por ahora aquí, estamos agarrándolo de ensayo, me traigo una canción y ellos ejercicios de malabarismo para que, cuando pase todo esto, estar listos”.