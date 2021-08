"La ciudadanía le tiene miedo a la policía": madre de José Eduardo a AMLO

MÉRIDA.- Este martes, la madre de José Eduardo Ravelo Echeverría, ''El Güero'', la señora María Ravelo Echeverría se reunió con la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, quien le aseguró que se hará justicia y castigarán a los responsables del crimen y la violación de su hijo.

Además, aprovechó el encuentro y a través de su conducto, le envió un mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Le mandó a decir que Mérida no es una ciudad blanca, pues la ciudadanía le tiene miedo a la policía.

"Le pedí a la señora Olga Sánchez Cordero que le diga al señor presidente (Andrés Manuel) que no se crea lo que dicen de que Mérida es la ciudad blanca, no lo es porque la gente tiene miedo de la policía, ella dijo que le haría llegar mi mensaje", señaló en entrevista.

También reveló que el Gobierno Federal puso a su disposición todos los mecanismos necesarios para investigar a quienes asesinaron al joven veracruzano. "Me puso a disposición todos los organismos para ayudarme a obtener justica, pero no puedo platicar más detalles. Se investigará al Ayuntamiento y todos los policías involucrados, todos recibirán su castigo", puntualizó.

Con respecto a si logró encontrarse con el subsecretario de Derechos humanos, población y migración, Alejandro Encinas Rodríguez, detalló que solo hablaron vía telefónica el 16 de agosto, pues el salió de viaje y ella ya tenía la cita con la secretaría de Gobernación.

De nueva cuenta exigió al alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha entregar los videos que faltan.

La señora María dijo que, sin importar el cansancio del viaje, ya que se trasladó en carretera desde Mérida a la Ciudad de México, siguió de cerca los pronunciamientos entre la defensa legal de la Policía Municipal de Mérida (PMM) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán.

Por lo que pidió una vez más, al alcalde de Mérida Renán Barrera Concha dejar de proteger a sus policías y entregar los dos videos que faltan, donde cree podría probarse la responsabilidad de los agresores. "No ponga de pretexto que las cámaras no servían o se borraron, que deje de solapar a sus policías para que ya no dañen más a la sociedad", apuntó.

De hecho, admitió que se sorprendió por las declaraciones del abogado de los cuatro policías municipales, David Dorantes Cabrera, ya manifestó que el presidente López Obrador no tendría por qué meter las manos.

POLICÍAS PENSARON QUE NADIE LUCHARÍA POR ''EL GÜERO''

De los motivos del por qué los policías agredieron física y sexualmente a José Eduardo, ella piensa que los oficiales creyeron que estaba solo y nadie pediría justicia por él.

"Yo pienso por las preguntas que me dijo mi hijo (José Eduardo) que le hicieron como de donde era, a donde se dirigía, si vivía solo, que ellos se creían tan poderosos que pensaron que era un niño al que podían golpear o hacerle lo que quieran y nadie iba a reclamar", comentó.

"Se toparon con una madre que es capaz de todo, yo le jure en su tumba que no iba a descansar hasta a tener justicia. Todavía no tengo el veredicto final, pero estoy segura lo voy a escuchar y sus agresores van a acabar en la cárcel", reiteró en entrevista.

María confesó que nunca pensó llegar hasta la Ciudad de México para pedir justicia, por lo que agradeció el apoyo de la ciudadanía de Yucatán. "Quiero aprovechar este medio para decirle a los yucatecos que gracias por sus palabras y apoyo, me sirvió de mucho, gracias a todos ellos estoy aquí, al igual que toda la gente de otros estados, su apoyo incondicional me ayudo demasiado", comentó María.

En un intento por crear conciencia, la madre del joven veracruzano exhortó a la ciudadanía que si fue o es víctima de abuso policíaco lo denuncien para no permitir más impunidad y evitar más crímenes como el de su hijo, a manos de la propia autoridad.

María permanecerá entre dos o tres días más en la CDMX, este miércoles asistirá a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y no descartó la posibilidad de asistir a una conferencia mañanera de López Obrador para saludarlo.