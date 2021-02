La Ciénega Zimatlán, el municipio de Oaxaca que se puso en cuarentena

OAXACA (La Silla Rota).- La Ciénega Zimatlán, municipio ubicado en los Valles Centrales de Oaxaca, se estableció en cuarentena voluntaria debido a la presencia de un caso positivo de Covid 19. Desde este martes, las cinco escuelas de la localidad quedaron cerradas, la población decidió evitar salir de casa y quienes lo hacen, han extremado medidas de seguridad para evitar contagios.

Fue desde el pasado domingo cuando la población comenzó a establecer medidas de seguridad una vez que fue confirmado que uno de los dos casos positivos de Oaxaca, correspondía a un habitante de la localidad que había regresado de Nueva York

“A partir de ese momento se canceló la misa del domingo, se cancelaron las clases en las instituciones, se comenzó a perifonear de los cuidados de la Secretaría de Salud, usamos cubrebocas, se restringió la asistencia a lugares públicos, se insistió en el lavado de manos”, refirió la presidenta municipal de la localidad Concepción Libia Hernández Castillo, de extracción perredista.

A través de un comunicado, la autoridad municipal llamó a la ciudadanía a no salir de su hogar si no es sumamente necesario para evitar un posible contagio por coronavirus.

“Estamos siguiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud muy puntualmente y estamos haciendo todo porque el virus no se propague”, sostuvo.

Si bien -dijo- entre la población hay un alto grado de responsabilidad para llevar a cabo todas las acciones necesarias que eviten más contagios, también hay una gran preocupación por las repercusiones en sus actividades productivas de comercio, pues las comunidades aledañas comenzaron a señalarlos como foco de contagio.

Nos ha estado afectando mucho que nos señalen a la Ciénega como un posible foco de contagio hacia comunidades aledañas. Nos están discriminando. Los municipios cercanos están restringiendo la entrada de los ciudadanos

Será este miércoles cuando las autoridades del sector salud de Oaxaca asistan a la población para reforzar medidas sanitarias.

Pánico infundado

Algunos pobladores reportaron que la persona afectada por Covid-19 no ha acatado las órdenes de permanecer en casa para evitar contagiar a otros pobladores, sino que, por el contrario, el hombre ha continuado con sus labores cotidianas y ha sido visto en reiteradas ocasiones en la vía pública.

La situación provocó pánico entre la población, toda vez que, según algunos habitantes, ha puesto en riesgo a la comunidad de contraer la enfermedad.

Funcionarios de los Servicios de Salud de Oaxaca aceptaron que uno de los dos casos confirmados de Covid-19 en la entidad es una persona vecina de La Ciénega, un hombre de 62 años, pero aclararon que la persona que según no ha respetado el aislamiento no es el paciente, sino un familiar que no tienen ninguna medida restrictiva, por lo que puede salir y realizar sus actividades cotidianas.

De acuerdo con los funcionarios, la persona contagiada ha permanecido en su domicilio y su estado de salud es estable.