"La Casa de Papel" versión Manzanillo; el "robo del siglo" de oro y plata

COLIMA.- El robo de 20 contenedores con oro y plata, además de aparatos electrónicos en Manzanillo, Colima, tomó similitudes con la serie de Netflix "La Casa de papel", por su nivel de precisión y ejecución. No hubo detenidos, no hubo disparos y de acuerdo con versiones, hubo mucha calma para llevar a cabo lo que se le denomina como "el robo del siglo".

El 5 de junio, un comando que se desplazaba en varias camionetas irrumpió en un patio de maniobras del puerto de Manzanillo, Colima y tras someter a los trabajadores se llevaron 20 contenedores en los que se almacenaban minerales concentrados es decir oro, plata o zinc y televisores.

El robo se realizó a la empresa Maniobras Alonso Mireles (MAM), ubicada en las instalaciones portuarias de Manzanillo, Colima.

Uno de los operadores que se encontraba en el lugar comentó: "Esto viene de alguien que buscó cierto tipo de mercancía y que sabía dónde se resguardaba".

"Es inédito, no se había dado un robo de esta naturaleza", reconoció Gustavo Adrián Joya, portavoz de Seguridad del Gobierno de Colima.

¿CÓMO SE LLEVÓ A CABO EL ROBO DEL SIGLO EN MANZANILLO?

El robo inició en los primeros minutos del sábado 5 de junio y terminó a las 8:00 de la mañana del mismo día.

Otro de los testigos relató: "Desgraciadamente los protocolos de seguridad que manejamos no son los suficientes como para evitar este tipo de situaciones, creo que un pequeño grupo de personas bien organizado, con las intenciones muy claras y con la información muy definida de lo que están buscando con el uso de la fuerza pudo lograr un objetivo como el que se llevó a cabo".

De acuerdo con versiones, una decena de hombres armados irrumpió durante la madrugada del pasado 5 de junio en la empresa Maniobras Alonso Mireles y amordazó a los guardias que vigilaban el patio de maniobras, un amplio predio donde se manejan los contenedores antes de entrar al puerto, de acuerdo con las reconstrucciones de la prensa y a datos confirmados por las autoridades en una rueda de prensa. Los asaltantes se lo tomaron con calma.

La versión del vocero de seguridad de Colima apunta a que el grupo de hombres abrió varios contenedores, seleccionó solo aquellos que les interesaba llevarse y dejaron el resto intactos. "Fueron muy selectivos en el tipo de mercancías que se robaron, sobre todo metales preciosos", ha dicho Joya. El robo requirió el uso de grúas, montacargas y camiones para sacar la mercancía. "Tenían la logística", ha agregado el portavoz.

ROBO DE 20 CONTENEDORES EN MANZANILLO NO ES RESPONSABILIDAD DE GOBIERNO: DUARTE

El director de aduanas del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Horacio Duarte, dijo que no es responsabilidad del gobierno, el gran robo de 20 contenedores en un patio de maniobras con oro, plata, zinc y televisores, en el puerto de Manzanillo, Colima, pues se trata de un recinto privado. No obstante, -dijo- habrá que esperar a que se realicen las investigaciones para saber si existen funcionarios involucrados.

"Está en desarrollo la investigación para ver si no hay si hay o no funcionarios (involucrados), recordemos que haya espacios de recintos fiscalizados que no son propiedad del gobierno, que no los administra el gobierno y esperamos que se determine lo que pasó", indicó Horacio Duarte.

Abundó que, aunque la seguridad pública, en este caso en los puertos, sí es responsabilidad del gobierno, en asuntos de recintos privados, no.

Por ello, el gran robo efectuado por la delincuencia organizada en el puerto de Manzanillo "no es un recinto público, por decirlo de alguna manera" y por ende "vamos a esperar a que se hagan las investigaciones", indicó.

Señaló que la Secretaría de Marina "es la responsable de llevar las actividades que tiene el puerto de Manzanillo".

"Marina tiene la seguridad del puerto directamente en la terminal portuaria en la parte correspondiente a la aduana y en la capitanía de puerto", refirió.

Sin embargo, -dijo- "no podríamos decir que hay una responsabilidad directa de la Secretaría de Marina; recuerden que en las ciudades hay otros órdenes de gobierno: autoridades estatales, gobiernos municipales, que coadyuvan en este caso".

Señaló que, al momento, no ha sido llamado a declarar ningún funcionario de aduanas".

"Vamos a esperar y vamos a poner a disposición de las autoridades lo que nos pidan. Nosotros tenemos, por ejemplo, mucha información de todos los días de seguridad; lo que sea necesario se va a poner a disposición".

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina, externó su preocupación por la "creciente inseguridad", por lo que, dijo, es responsabilidad del gobierno garantizar la seguridad de personas y empresas.

"Es altamente preocupante para los organismos empresariales el robo de 20 contenedores con oro, plata y televisores, que se dio en Colima este fin de semana; si bien es cierto que dijo la Marina que esto sucedió en un patio privado, finalmente es responsabilidad de la Marina la seguridad", puntualizó José Medina.

EJECUTAN EL ROBO MÁS GRANDE EN LA HISTORIA DE MANZANILLO

La Casa de Papel es cosa de niños.



Con todo y Guardia Nacional vigilando, roban del puerto de Manzanillo 20 contenedores con oro, plata y zinc.



De acuerdo con testimonios de los trabajadores, con ayuda de grúas y tractocamiones, los delincuentes sacaron del patio de maniobras los 20 contenedores, sin realizar un solo disparo.

El robo inició en los primeros minutos del sábado 5 de junio y terminó a las 8:00 de la mañana del mismo día; la Fiscalía ya realiza las investigaciones.

Al respecto, Mario Alberto Plascencia, empresario logístico, explicó a Televisa: "Si es difícil de rastrear el mineral dado que no tiene una etiqueta, un código de barras, son minerales a granel. Es cómo pretender rastrear un kilo de azúcar, que alguien te lo agarre de tu mesa y lo pone en otra mesa, es muy complicado".

