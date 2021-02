“La camioneta presentó fallas desde ayer”: periodista accidentado en gira con AMLO

“Quiero mandarle un abrazo a los periodistas que tuvieron un accidente, los que vienen con nosotros en la comitiva, un abrazo. Afortunadamente no les pasó nada grave, fueron lesiones no graves, he estado pendiente, pero sí un abrazo fuerte, sobre todo por el susto. Un abrazo y un aplauso a los que tuvieron ese accidente”, expresó.