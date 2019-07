"La Burra", responsable de la violencia en San Pedro Garza, NL

Era la tarde del jueves cuando Héctor Huerta Ríos, alias "La Burra", viajaba en su camioneta Honda CRV en color negro. Iba acompañado de su esposa y dos hijas menores, de tres y ocho años de edad. Fue ese momento cuando fue ejecutado a balazos presuntamente por sicarios de un grupo criminal rival, en el Fraccionamiento Solares Residencial, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

"La Burra" era uno de los líderes del cártel de los Beltrán Leyva en el municipio de San Pedro, en Nuevo León.

Es considerado uno de los generadores de violencia en San Pedro desde hace años, al disputar el control del municipio con otro grupo de la misma organización delictiva: el de "El Gato".

En los archivos criminales de la FGR se encuentra asentado que Huerta Ríos -quien también fue líder de la organización en Monterrey-, fue capturado el 24 de marzo de 2009 por el Ejército mexicano en su lote de autos de lujo ubicado en San Pedro Garza García, junto con sus cuatro guardaespaldas, pero un año más tarde, fue dejado en libertad por varias deficiencias en su detención.

Aunque al salir de la cárcel se supo que "La Burra" seguía viviendo en San Pedro, se cree que antes de ser asesinado vivía en Jalisco, lugar desde donde operaba el cártel.

A Héctor Huerta, quien también era apodado como "HH" se le atribuía parte de la violencia en la que cayó el estado de 2006 a 2011; una de las épocas más sangrientas en la región. Sólo en 2011 el estado registró poco más de dos mil homicidios en el año, a causa de la disputa por las plazas. Eran mediados del gobierno del priista Rodrigo Medina.

Entre los crímenes que se le atribuyen está el asesinato de Marcelo Garza y Garza, quien era director de la Agencia Estatal de Investigaciones en Nuevo León, y el homicidio de la conocida abogada Raquenel Villanueva Frausto.

San Pedro vivió una fuerte crisis de inseguridad cuando Los Zetas intentaron entrar al municipio. Sin embargo, había un acuerdo con Héctor Huerta Ríos "La Burra" para controlar el área metropolitana de Monterrey, a cambio de dejarle a Los Beltrán Leyva la operación de San Pedro.

Los Beltrán Leyva llegaron a San Pedro a principio de los años noventa y es que el municipio más próspero de México, representa una fachada perfecta para los líderes de diversas organizaciones delictivas.

Tras darse a conocer el asesinato de "La Burra" en Zapopan, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Aldo Fasci, asegura que el narcotraficante ya no manejaba nada en Nuevo León.

"Esa persona no tenía el control de San Pedro, no se preocupen, no tenía el control, por otros temas se puede recrudecer la violencia, pero no necesariamente en San Pedro, yo creo que hay que buscar otros horizontes, que no sea en San Pedro".

"Nosotros estamos preparados para cualquier escenario, siempre tenemos el escenario de que alguno de ellos sea capturado o que sea ejecutado, es con lo que trabajamos, entonces en ese sentido estamos preparados, tenemos no previsto en específico de esa persona, pero coincide con esto que estamos presentando", declaró.