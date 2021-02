"Krystal", el payaso chiapaneco que pasa la cuarentena en las calles

Tuxtla Gutiérrez.- A los seis años de edad fue diagnosticado con artritis reumatoide juvenil, enfermedad crónico-degenerativa que mermaría, al paso del tiempo, su condición física hasta imposibilitarlo para moverse por sí solo; incluso, un especialista sentenció que, si bien le iba, viviría hasta los 35: en la actualidad tiene 44, le sonríe a la vida, y sobre todo a los transeúntes que le regalan una moneda para subsistir.

SIGUE AQUÍ TODA LA COBERTURA DE CORONAVIRUS EN MÉXICO

Es José Juan Durante Mendoza, mejor conocido como el payaso “Krystal” quien, a diario, tiene que salir a la calle para ganarse el dinero con el sudor de su frente, por lo que, dice, su única protección, incluso ante pandemias como el coronavirus, la obtiene de Dios.

“Quiero seguir viviendo, y hoy digo que vendo un seguro de vida: es Jesucristo”.

Su sonrisa e ímpetu no se han desvanecido a pesar de que, desde hace como dos décadas, comenzó a utilizar una silla de ruedas para movilizarse de su casa, primero en la colonia Ruiz Ferro y ahora en Plan Chiapas, municipio de Chiapa de Corzo, hasta el que ha sido su espacio de trabajo: un “pedazo” de banqueta, entre la 1ª y 2ª Poniente, en el “corazón” de Tuxtla Gutiérrez.

Entre el vaivén de los peatones, el ruido de los cláxones de los coches y las inclemencias del tiempo, el originario de la colonia Primero de Mayo, municipio de Villacorzo, recuerda que de pequeño viajaban de su lugar de origen hacia Tuxtla para pedir el apoyo del gobernador en turno para tratar el mal que lo aqueja.

El panorama se agravó cuando comenzó a sentir dolores en las piernas, articulaciones, pero el mal se desarrolló más fuerte a partir de los seis años, “antes estaba bien, era un niño muy afortunado, bueno y sano, ni me quejaba de nada, y eso me lo decían mis papás, hasta que me detectaron eso que me consumió mi sistema musculatorio”, y por inercia la parálisis de su sistema óseo.

Por la enfermedad que padece, rememora que su padre tuvo que “rematar” varias propiedades, hasta quedarse sin un solo peso, “no he tenido la fortuna de ser papá, pero creo que por un hijo das la vida, y más cuando ves que antes estaba bueno, y después postrado en una cama, y que la enfermedad te comería, y que habría cambios en su vida”.

Su cuerpo pasó por varias manos: desde curanderos, brujos, adivinos, hasta especialistas en la materia, pero nadie pudo hacer nada. Al ver que no habría mejoría, las pinturas y las vestimentas de diferentes colores empezaron a ser parte de su esencia desde hace como 10 años, cuando la calle se convirtió en su escenario.

No obstante que tiene cinco hermanos (cuatro mujeres), es Víctor Abel quien lo ha impulsado todo este tiempo, e inclusive le da la cobija, los alimentos y, lo mejor: amor.

“Él se dedica a lavar coches, va al día, pero me apoya. Antes me apoyaba una hermana, y de hecho me decían que no tenía la necesidad de salir, pero a mí me gusta ser productivo, socializar”.

La situación se complicó aún más. Cuando tenía 18 años fallece su mamá, y al poco tiempo su progenitor emprende el éxodo a Playas del Carmen, Quintana Roo, y prácticamente lo abandona no solo a él, sino a sus hermanas y a Víctor Abel. “Pero fue con el fallecimiento de mi madre, que me doy cuenta de que tenía que luchar con las armas que me quedaban”.

Al principio, menciona, les enviaba dinero, pero con el tiempo “se esfumó”. No obstante, subraya que hace como cinco años lo vio de nueva cuenta, “¡apareció! Yo estaba en Frontera Comalapa en una convención de payasos, y una de mis hermanas me dijo. Y a pesar de que estaba muy molesto, lo perdoné, porque al final de cuentas es un ser humano, todos cometemos errores, y además, es mi padre sea como sea”.

Lo que recuerda, es algo que dijo su papá cuando le diagnosticaron la artritis reumatoide: “Me cargó y dijo que si no volvía a caminar, ‘ni él ni yo regresaremos, porque nos aventaremos en un barranco allá por San Cristóbal de Las Casas… para mí fue una demostración de amor’”.

Comienza el espectáculo

Se prepara para el “show”, pues desde temprana hora, José le da la bienvenida al alba con su rutina: caracterizarse de “Krystal”, a veces él solo o con el respaldo de su consanguíneo, lo que le lleva por lo menos entre 30 y 40 minutos, y trasladarse hacia la parada del transporte conocido como “Conejobús” especial que lo lleve adonde ha visto pasar a miles de personas.

“Mi hermano, como sabe de balconería, me fabricó un remolquito, y como las pilas de mi silla me fallan, él me empujaba. Como una hora nos llevábamos de ida, y otra más de regreso, pero ahora más porque hay menos vehículos de pasaje debido a la pandemia”, cuenta.

Desde hace algunos años, prefirió abandonar los tratamientos médicos para, “de aquí para el real”, disfrutar su vida sin ser sometido a procesos que, para él, son tortuosos. Pero lo más importante: sonreírle a los problemas, a la gente, a la cotidianeidad.

Lejos de los medicamentos, “Krystal”, nombre artístico que adoptó porque así se llamó una novia que tuvo pero también porque las deformidades en sus manos se conocen de igual forma (cristales), explica que caracterizarse como tal no solo es un oficio, sino una profesión, y ha aprendido, a través de la investigación, que el payaso tiene trascendencia histórica, “me gusta hacer más amena la vida de los pequeños y de los adultos, y de hecho siempre me preparo, sé maquillarme de caramelo, cara blanca, trampa, excéntricos, de todo”.

Una de sus características para “enamorar” a los públicos, refiere, es llevar siempre un mensaje positivo, sin tintes albureros, “porque en eso han caído muchos compañeros, todo es chiste grosero, hasta la música que ponen, y ahí está mal”.

Luego de afirmar que una dosis indispensable no solo en sus espectáculos sino en la vida misma, es la del amor, José Durante revela su gusto por la música, “de todos colores y sabores”, además de que le fascina tocar el teclado, “me gusta cantar, me encanta la música, todos los géneros”.

Tras asegurar que “No soy monedita de oro para caerle bien a todos”, confiesa su gusto por fomentar la amistad, conocer personas, “y así aprendemos: sentimos, pensamos, soñamos cosas diferentes, ¿no?”

Sabe que su vida y su espectáculo están en la calle, pero tiene la esperanza de que, algún día, no solo se quede con el nivel medio superior sino que logre lo que soñó cuando era niño: ser contador público, “y no es que me guste mucho el dinero (risas)”.

Y aunque dentro de su agenda estaba previsto recorrer cada parte del planeta, externa que sí ha logrado ese objetivo: todo ello por medio de internet, “eso me ha llevado a varios lugares, pero la vida, que es Dios, te reserva sorpresas, y hoy solo quiero ser una herramienta del Señor, para agradarle, para las personas, para mi familia en Cristo, y serle útil”.

En este instante, “Krystal” (quien solo come una vez al día y ha aprendido a controlar sus necesidades fisiológicas) requiere de unas pilas especiales para su silla de ruedas, por lo que “lanza el SOS” para que los ciudadanos se solidaricen, “cuestan como 4 mil pesos, pero no los tengo, cuesta”.

Eso sí, agrega, “hizo su guardadito” para pasar la contingencia sanitaria por el covid-19, “lo que me da un poco de tristeza es que no se ve unión en tiempo de desgracia, sino al contrario, y por ende se puede vivir un episodio oscuro, de delincuencia”.

Y si recibe un apoyo o una despensa, está dispuesto a ofrecer parte de la misma a quien también, como él, la necesite.