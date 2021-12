Kilo de tortilla alcanzará hasta los 30 pesos en enero, advierten productores

URUAPAN, MICHOACÁN.- El kilo de tortilla en Michoacán, puede alcanzar hasta los 30 pesos en enero por la crisis que enfrentan los industriales, resultado del alza de precios de insumos, entre ellos el gas y el maíz, así como la desatención de las autoridades al sector.

La Unión estatal de Industriales de la Masa y la Tortilla, convocó a una reunión emergente para tomar decisiones en torno a la crisis por la que atraviesa ese sector.

La Silla Rota platicó con José Ávila Dávila, presidente de esa industria en la entidad, quien señaló que la crisis por la que atraviesan los más de 3 mil 500 agremiados, es muy crítica.

Aquí la entrevista:

¿A qué se debe esta reunión?

El día de hoy tuvimos una reunión en la ciudad de Uruapan los industriales del estado con la intención de dar un análisis completo de lo que ha pasado en este año con respecto a los incrementos en los insumos que nos han llevado a una situación verdaderamente crítica en el tema de la producción de la tortilla en el estado.

¿A qué se refieren con situación crítica?

La situación es de la industria a través de este año que estamos por concluir ha sido bastante devastadora en términos de los aumentos, el año pasado, en diciembre estábamos comprando el maíz en un precio promedio de 4 mil 800, 5 mil pesos, la tonelada, actualmente la estamos comprando a 7 mil pesos, lo que refleja un incremento de más del 40 por ciento de su valor, el precio de la tortilla únicamente se ha incrementado en sobre un 10 a 15 por ciento máximo, lo que quiere decir que el aumento que hemos realizado no ha dado resultados para mantener los niveles de producción en lo que nosotros estamos trabajando, una cosa equiparable sucede con el gas, el año pasado lo estábamos pagando, incluso en un precio de siete u ocho pesos por litro, hoy está llegando en un precio de entre 13 y 14 pesos, a un aumento de casi el 100 por ciento en su valor, siendo estos dos insumos los más preponderantes en la producción de la tortilla, se nos ha complicado el panorama y la verdad nos pesa mucho por qué sabemos de la situación del impacto social que tiene un incremento en el precio de la tortilla, pero ya es insustentable para nosotros.

Debemos de tomar cartas y medidas que nos permitan mantener la industria, por qué no solo es el impacto del aumento, es la cuestión también de los negocios que se van cerrando por la falta de oportunidad de mantenerse y que eso también genera bajas en la oferta de los empleos que nosotros generamos, ya que somos una industria que tiene una capacidad de más de 3 mil 500 unidades de negocio en el estado, en los cuales se generan por los menos de 3 a 4 empleos que sustentan a más familias en el estado.

¿Incremento en los costos de producción?

Definitivamente nosotros no estamos reuniéndonos para ver el beneficio propio sino para generar una estabilidad que mantenga a la industria, la industria como ya te mencioné es una fuente importante de empleo a nivel estatal que desafortunadamente ya pasó, en tiempos pasados de ser fuente empleo, a ser fuente de empleo familiar nada más por qué ha habido diversos compañeros que han tenido que dejar de ofrecer el empleo y meterse ellos como empleados de sus mismos negocios.

Ahora ellos también están padeciendo la situación de no poder hacer sustentable aun así el negocio y tener que cerrar estos negocios, por eso la reunión de hoy tiene como fin hacer un llamado a las autoridades estatales para que podamos hacer un trabajo conjunto para recuperar la estabilidad de la producción de la tortilla en el estado, tratar de evitar incertidumbre en el consumidor para que ellos puedan tener la oportunidad de seguir comprando y consumiendo un producto tan importante y nutrimental como lo es la tortilla y generar ese trabajo que se pudo hacer al inicio de la administración pasada, del gobierno estatal saliente y que creo que hoy es importante que la nueva autoridad se sume al esfuerzo que podamos hacer en conjunto y lograr que la ciudadanía reciba un producto de primera calidad como se produce aquí en el estado, pero manteniendo sobre todo la estabilidad en el precio para que la gente no padezca de que se va a aumentar el salario mínimo, pero se van a aumentar los precios en general y quedan reducidos los precios para todos.

¿Qué papel juega el gobierno en el tema de la tortilla?

El trabajo debe ser en conjunto, las autoridades que rigen los lineamientos de la producción de todos los productos, no nada más de la tortilla, creo que si deben de hacer una suma a los diversos sectores económicos para que la estabilidad genere crecimiento, al haber inversión, al haber trabajo hay economía, nosotros estamos hablando ahorita de que la industria se está haciendo insustentable, eso va a generar cierre de negocios y va a generar pérdidas de empleo, por otro lado, si ellos nos apoyan con un tema tan importante que hemos trabajado que es la regulación de la producción de la tortilla en el estado podemos obtener un equilibrio entre la oferta y la demanda para estabilizar el precio, nosotros no queremos aumentar el precio del kilo de la tortilla por qué eso nos implica menos producción, la gente llega y te compra 20 pesos de tortilla hoy y son los mismos que te va a comprar mañana o entrando el año por qué el nivel económico no permite que conforme van aumentando los precios de los productos la gente tenga capacidad para pagarlos.

¿Qué esperan de las autoridades actuales?

En primer lugar que podamos abrir una mesa de diálogo y mesa de trabajo para poder concretar acciones conjuntas que nos permitan que se fortalezca la organización de la industria en el tema del equilibrio, entre la oferta y la demanda que desgraciadamente en el precio tiene un impacto muy fuerte, si el precio es favorable para el consumidor, la demanda es alta y el nivel de la producción puede garantizar que los costos bajen, pero si los costos son altos y el aumento te obliga, el nivel de consumo baja y se te siguen aumentando los costos, por eso nosotros no es el fin aumentar el precio de la tortilla, el fin es tratar de mantener una estabilidad en la industria que permita que los costos nos apoyen para mantener los precios.

¿A qué se han visto orillados?

De hecho la determinación que se llegó es que en un plazo no mayor a 15 días vamos a tener que iniciar con los aumentos en diversas localidades del estado, esperando a que si antes hubiera oportunidad que el gobierno estatal nos pudiera atender y hacer el trabajo conjunto podamos generar unas condiciones distintas que eviten que se estén dando estos incrementos y que de manera conjunta, estamos dispuestos a consolidar las compras en volumen para poder generar costos más bajos y de esta manera darle sustentabilidad al precio que actualmente tenemos, pero como el tiempo ya nos está consumiendo creo que no vamos a poder pasar del mes de diciembre sin que se den estos incrementos, consideramos que la autoridad pudiera sumarse a que esto se impida si hacemos un diálogo para lograr que se estabilice la situación.

¿Qué decirle a la ciudadanía para que entienda la problemática?

Nosotros somos como ellos, un consumidor más, compramos gas, pagamos luz, tenemos que comprar también nuestros propios productos de consumo como las verduras, la carne y vemos que en todos se está dando los aumentos, aquí en la industria de la masa y la tortilla, estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para que no seamos un producto más que les dé un peso menos a ellos en sus bolsillos, queremos ser una industria que favorezca a que si hoy el jitomate les salió más caro, de menos la tortilla les ayude para que puedan alimentarse de manera sana, nutrimental y que ni modo se tenga que gastar un poquito más en otro producto que en el nuestro.









