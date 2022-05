Kike: policías lo detienen, torturan y matan en Yucatán; ya fueron denunciados

"Salió feliz, contento de la casa, nunca pensé volverlo a ver en una caja, porque me dijo que iba a regresar y regresó, pero en una caja. Pedí el nombre de policías, saber quiénes eran y me dicen en el Palacio que no saben. Según me dijo la presidente que estaba boca abajo y no lo movieron. Siempre lo ven en la calle y lo intentan chocar, esta vez lo reconocieron en la calle, pero no cuando murió ¿por qué no me dijeron antes que había muerto?", comentó entre lágrimas.