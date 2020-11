"Junior" atropella y mata a universitario en Puebla; amenaza a familia

PUEBLA.- Juan Carlos Medel fue asesinado en la Vía Atlixcáyotl por Yamil G. A., quien conducía, en estado de ebriedad y a exceso de velocidad, un automóvil Mercedes Benz deportivo. Era el primer día de Juan Carlos como despachador en una gasolinera, trabajo que le iba a permitir ahorrar lo suficiente para liberar su título como licenciado en Psicología, carrera de la que era recién egresado por la Universidad de Oriente.

También lee: Inmobiliarias rematan Sierra Norte de Puebla

No era la primera vez que Yamil circulaba a exceso de velocidad en el Mercedes tipo E 500, modelo 2014 y placas UAD7148, pero esta ocasión terminó con la vida y los sueños de Juan Carlos Medel, de 27 años de edad; las placas del auto de lujo que conducía tienen un récord de 24 fotomultas, un paso de semáforo en alto y dos invasiones al paso peatonal. Todas las infracciones fueron cometidas en la zona de Angelópolis, la misma en donde mató a Juan Carlos y donde circulaba hasta a 123 kilómetros por hora, 33 más que los 90 permitidos.

El martes 24 de noviembre, Juan Carlos -originario de Santa Clara Ocoyucan- se comunicó alrededor de las 17:50 horas con su mamá para decirle que ya había salido de su trabajo, que iba a tomar el camión para ir a casa y que tenía hambre. Fueron sus últimas palabras antes de que Yamil le arrebatara la vida a la altura del puente del Periférico Ecológico.

Minutos más tarde, en una llamada le, avisaron a su familia que había tenido un accidente. "Encontramos un carro destrozado, un oficial me dijo que el atropellado estaba a 50 metros del auto. Mi hijo estaba destrozado, con la cara irreconocible (...) nunca nos dijeron quién era el responsable, que no me podían dar el nombre," dijo don José Medel, padre de Juan Carlos.

Este viernes 27 de noviembre fue sepultado en el Panteón Municipal, mientras que Yamil está a punto de quedar libre porque su defensa argumenta que "se le agravió y que una de mis hijas lo violentó verbalmente por lo que hizo, pero qué quería el señor, ¿que le tiráramos rosas? Dicen que le provocamos daño psicológico y ¿qué nos hizo él?", señala con la voz entrecortada don José Medel.

Misa de cuerpo presente de Juan Carlos Medel en Santa Clara Ocoyucan @NoticiasTribuna @TribunaVigila @codigorojopue pic.twitter.com/Pu48AoyGtK — Alfredo Fernández (@AlfredF_tribuna) November 27, 2020

Patricia, hermana de Juan Carlos, afirma que "quisieron persuadirnos de demandar y para que otorgáramos el perdón, pero mi hermano murió solo. Ya no hay nada que hacer para volver a la vida a mi hermano y en vista de que (Yamil) tiene gran poder económico y de que la policía auxiliar parecía tener contacto con él, queremos alzar la voz".

Don José agrega que los padres de Yamil, dueños de una constructora, "nos mandaron a sus abogados para decirnos fríamente que lo arreglábamos por las buenas o le hiciéramos como quisiéramos, porque de todas formas él va a salir libre, que tienen mucho dinero. Desde el inicio les dije ´yo no quiero tu dinero, quiero que se quede en la cárcel´. No les pido dinero, que se vayan a la chingada con todo y su dinero."

José Priscilano padre de Juan Carlos Medel Villa joven de 27 años atropellado en vía Atlixcayotl el pasado 24 de noviembre. Vía @EsImagen pic.twitter.com/eA1vHHBnkv — Oro Noticias (@OroNoticiasPue) November 26, 2020

Juan Carlos logró terminar sus estudios con mucho esfuerzo, afirman sus familiares: tuvo dos becas y uno de los mejores promedios de su generación. Era el mayor de tres hijos. Sus dos hermanas lo querían mucho.

Patricia agrega que no tenía ningún problema con nadie, "luchó mucho para conseguir el título de una licenciatura que al final no le dejaron ejercer. En cambio, el asesino tiene tres abogados. Hoy les pido que compartan hasta el cansancio, que si conocen al conductor tomen precaución, porque es un peligro para la sociedad, todas sus infracciones fueron por la misma zona, sólo deseamos justicia, que pague por lo que hizo".

En sus redes sociales pidió la solidaridad de los poblanos: "que no nos dejen solos, sigan compartiendo. Este sujeto en verdad tiene el poder adquisitivo para salir. Ayer estuvo a punto de hacerlo, no contamos con respaldo de gente ´importante´, pero contamos con el pueblo. Gracias por sus mensajes de apoyo. Les pido que no dejen morir este acontecimiento tan grave para mi familia... Por favor, sigan compartiendo. (Gobernador) Miguel Barbosa exigimos justicia para tu pueblo, para el gremio trabajador".

#EnTiempoReal | La víctima es identificada como Juan Carlos Medel por sus familiares, quienes le gritan al conductor responsable que tan sólo tenía 17 años de edad. pic.twitter.com/BDg8ZEKovd — Andrés Sánchez Pastén (@andryes10) November 25, 2020

Don José afirma que Yamil ni siquiera hizo el intento de frenar, "fue un asesinato, su auto terminó brincando el camellón de la Vía Atlixcáyotl, una de las más rápidas de Puebla, y quedó hasta el otro extremo. Eso no ocurre cuando vas a 80 kilómetros por hora".

Patricia Medel en una de sus más recientes publicaciones en redes sociales escribió: "Miguel Barbosa necesitamos que nos ayude, necesitamos que el asesinato de mi hermano no quede impune, no deje a su pueblo desamparado, exigimos justicia, nada más!".