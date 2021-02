Julián LeBarón también marchará a Palacio Nacional por "instituciones incapaces"

Luego de que el activista Javier Sicilia enviará una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para informarle que realizará una marcha a Palacio Nacional para exigirle modifique su estrategia de seguridad, Julián LeBarón afirmó que se unirá a la movilización del poeta.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el también activista destacó que tanto el presidente como las instituciones son incapaces de resolver el problema de inseguridad en el país.

“Yo creo que la ciudadanía no puede permitir que haya una cooptación del poder social con los políticos, el presidente y las instituciones son incapaces de resolver el problema”, mencionó LeBarón.

Hace ocho años Sicilia realizó una marcha contra la violencia luego de la muerte de su hijo, sin embargo Julián LeBarón afirmó que con esta nueva movilización la sociedad civil exigirá más poder.

Sobre la declaración que dio López Obrador al ser cuestionado por la carta de Sicilia, Julián afirmó que su postura sólo ''ilustra lo desinformado que está'', por lo que asegura “la sociedad no debe reconocer a las instituciones”.

“Es necesario despedir a las instituciones, más violencia y pobreza en el país, pero las instituciones quieren seguir funcionando de la misma manera, pero la sociedad no les debe reconocer”.

Esta mañana durante su conferencia el presidente López Obrador comentó que si la familia LeBarón desea y necesita una reunión, estoy dispuesto a recibirlos para proporcionales información detallada de la investigación sobre la masacre que vivieron sus familiares.

El mandatario aseguró que el gobierno está trabajando en la investigación del lamentable ataque en que nueve integrantes de la familia LeBarón fueron asesinados, entre ellos seis niños.

Además, pidió a la ciudadanía tener confianza, porque ''nosotros no protegemos a nadie. Ya el Estado mexicano no es el principal violador de los derechos humanos como era antes; ya no hay impunidad''.

En tanto, integrantes de la familia LeBarón preparan una caravana rumbo a Estados Unidos para buscar una reunión con el presidente Donald Trump.

A través de una carta publicada en redes sociales los LeBarón convoca a otros miembros de la comunidad de La Mora, que está ubicada en Bavispe, Sonora para unirse la caravana.

La carta está fechada el 17 de noviembre y fue recibida por Trump por medio del gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, quien tiene relaciones con la familia LeBarón.

Con información de Ciro Gómez Leyvakach