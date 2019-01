Juez y parte, diputado de Morena busca interinato de Puebla

CLAUDIA LEMUZ / CORRESPONSAL 09/01/2019 09:37 p.m.

PUEBLA (La Silla Rota).- Gabriel Biestro Medinilla, actual presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política se perfila para ser el gobernador interino de Puebla, pero niega que el nombramiento y la intervención de alguno de los 41 diputados locales en el proceso de selección genere inequidad e inestabilidad adicional a la que vive la entidad tras un conflicto postelectoral de casi 5 meses y la muerte de la mandataria panista Martha Erika Alonso.

También rechazó la intervención del ex candidato a la gubernatura Luis Miguel Barbosa Huerta y que la elección de un interino haya fracturado a los integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia. Sin embargo, a sus detractores les responden que utilizan argumentos sin sentido, pero niega lo hayan traicionado.

El diputado Héctor Alonso Granados y el petista José Juan Espinosa Torres lo acusan de no estar preparado para gobernar el estado y pusieron en entredicho su "poblanidad", adquirida en años recientes.

A diferencia de sus compañeros de coalición, el también dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) evitó descalificaciones e insiste en que el camino es el consenso en la toma de decisiones del Poder Legislativo porque ya lo han logrado en otros momentos. Sin embargo, también recordó que Morena cuenta con la mayoría en el Congreso Local.

En este momento construye la estrategia jurídica a seguir para el nombramiento de la gobernadora o el gobernador interino, ante las omisiones que tiene la propia Constitución, en cuestión de tiempos y modo de votación –mayoría simple o calificada-. Así como el consenso para que la decisión se tome por unanimidad.

El líder del Congreso también se pronunció porque en este momento no se excluyan a nadie en el análisis de perfiles, incluidos el de los 41 diputados locales.

A partir del 24 de diciembre que murió la panista Martha Erika Alonso y su esposo el ex gobernador Rafael Moreno Valle, los diputados locales sabían que tenían que nombrar a un interino, pero hasta el momento no hay consenso sobre la fecha, el número de votos necesarios y menos el perfil.

-Bajo el actual escenario ¿se vale ser juez y parte? No has dicho que quieres ser gobernador, pero has pedido que no te descarten

"No. Precisamente por eso no ha estado sobre la mesa una autopropuesta porque lo primero que tenemos que seguir es una cuestión ética, y en ese aspecto nunca vamos a violar un precepto ético y menos jurídico".

Gabriel Biestro sale por la tangente y justifica que ninguna persona puede ocupar dos cargos al mismo tiempo en distintos Poderes, pero tampoco le impide ser parte de la construcción del interino.

Sereno, en la tranquilidad de su oficina con sede en el Poder Legislativo, desmiente la integración de una terna por parte de Morena, que a decir del diputado Héctor Alonso, fue presentada a Gobernación federal por el ex candidato a la gubernatura, Luis Miguel Barbosa Huerta.

Biestro Medinilla niega la intervención de Barbosa Huerta en la elección del interino y precisa que en este momento el Congreso lo que debe construir es consenso sobre el camino jurídico al margen del perfil que sea electo para el interinato, el cual estará en funciones hasta que se elija al nuevo Ejecutivo a través de las urnas, lo que pudiera ser en mayo o junio según definan.

"No se trata de estar de manera irresponsable proponiendo o proponiéndose, sino de ser respetuosos al procedimiento. Si en algún momento dado se diera una condición y no nada más para mí, sino para cualquiera de los diputados o diputadas que pudiera presentarse, pues tendrá que llevar el procedimiento que la ley dice, y uno de los requisitos es solicitar licencia antes de ocupar el otro cargo".

La meta es sacar un consenso para el nombramiento y si de plano no se puede, agregó, es obtener una amplia mayoría (superior a cincuenta más uno, no necesariamente dos terceras partes) para garantizar legitimidad y gobernabilidad.

¿Qué pasa con Morena? Lo del interinato los fracturó, ¿tu como líder del Congreso cómo harás para recoger los pedacitos?

La bancada no está fracturada ni hecha añicos. Se vale disentir y dar opiniones.

¿Se vale dar patadas por debajo de la mesa?

Eso si no. Vamos a esperar, hay que ser muy cautos. Yo creo que no todos y si algunos medios buscan en cierto momento cambiar los contextos y también aceptar que en momentos como este la temperatura sube. Eso es definitivo y no nos asustamos por eso.

Yo creo que pasando esta etapa el conflicto va a desaparecer y es cuando tenemos que empezar a ver cómo reparar lo que sea necesario.

-¿Qué pasa con tu perfil? Ellos dicen falta preparación, que no eres poblano

Son argumentos sin sentido, tan soy poblano que estoy acá sentado como presidente del Congreso, manifestó en la comodidad de la silla ubicada al fondo de la oficina principal del Poder Legislativo, donde se llevan a cabo las reuniones de la Junta de Gobierno y Coordinación Política con los líderes de las fracciones parlamentarias.

Podré haber nacido en otro lado, pero yo tengo familia acá. Es más, mi bisabuelo fue el primer notario de Puebla.

Uno no elige donde nacer, pero sí dónde pelear, donde trabajar y donde morir.

Respecto a la experiencia, cuánta gente llegar a ser gobernador, habiéndolo sido antes. Aquí lo importante es tener la capacidad de integrar grupos con representación para tener un gobierno de inclusión para distender la situación actual.

-¿Qué opinas de un interino apartidista?

Cada quien tiene una opinión y está en su derecho de emitirla. La compartamos o no cada opinión es respetable.

Yo sostengo que debe ser el proceso con cero restrincciones. Es decir, todo el ciudadano que quiera gobernar Puebla se analizará su perfil.

¿Eres gandalla? ¿José Juan Espinosa te tacha de que eres un gandalla?

No. Son declaraciones en algunos casos desafortunadas, producto de lo que se vive, pero yo no caigo en ese tipo de cosas y procuro que las situaciones no me rebasen y mantener la cabeza fría, porque funciona en los momentos más complicados.

-Para ti, ¿José Juan y Héctor Alonso siguen siendo fiables?

Bueno, eso de exigir disculpas ahora no va. Yo creo que vamos en el mismo tren y ahora mismo va a una gran velocidad. Entonces no podemos dejar que la situación me rebase.

-¿Cuál es el llamado a tu fracción y al resto de los líderes?

Es el que he hecho desde hace semana, a la mesura y la sensatez. A tranquilizarse y a no estar enturbiando la situación. La situación es complicada y crítica y la ciudadanía confía que estemos a la altura de las circunstancias.

De paso, recordó que ningún diputado es ciudadanos y viene de un partido que los impulsó y les dio la candidatura y la oportunidad de ganar. No podemos caer en la insensatez ni en la ingratitud.

"Yo sigo afirmando que no hay motivos para hablar de divisiones muchos menos de traiciones y vamos a ver como se siguen desarrollando los temas".

¿Dónde te ves, como líder del Poder Legislativo o del Ejecutivo?

"Yo me veo ayudando a que la Cuarta Transformación se dé, a que la Cuarta Transformación llegue a Puebla... Esté donde esté, en el Ejecutivo, en el Legislativo o en la calle tocando puertas y brigadeando, ahí me veo trabajando porque regrese a Puebla esa etapa de paz y tranquilidad para todos.

"Nosotros no vinimos aquí a hacer negocios, sino a hacer historia y los vamos a hacer de la mano de la gente, que no se desesperen; podemos tener errores técnicos, pero nunca éticos".

