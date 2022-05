"Juego nuevo, baraja nueva", promete Verástegui en Tamaulipas

CD. VICTORIA. - A partir de octubre será un juego nuevo baraja nueva y con nuevas ideas sin soberbia y escuchando a la gente para impulsar un nuevo desarrollo el cual beneficie a todos los tamaulipecos, afirmó César Augusto Verástegui Ostos, candidato de la coalición PAN-PRI-PRD, al Gobierno de Tamaulipas, quien mencionó que para atender de mejor forma las necesidades y problemas de las mujeres se creara la Secretaría de la Mujer.

Y añadió que no tiene conflicto alguno en que la mayoría de los cargos dentro de la administración pública estatal puedan ser ocupados por mujeres pues han demostrado más capacidad de servicio y sobre hacerlo de manera más eficaz.

En entrevista con La Silla Rota el abanderado de la coalición "Va por Tamaulipas" señaló que los problemas no han sido atendidos con oportunidad y capacidad de respuesta y es por ello que hay colectivos de desaparecidos y organizaciones las cuales protestan con razón.

P.- ¿Continuismo o Cambio?

Yo tengo mi propio criterio, tengo mi propia formación, tengo mi propia ideológica. Lo que si te puedo decir es que quien va a gobernar es César Verástegui, va a gobernar en función a las necesidades de la sociedad. Hay que hacer un traje a la medida para cada segmento de la sociedad.

En ese sentido, lo que haya funcionado bien lo seguiremos haciendo y lo que haya funcionado mal se cambia, se modifica. Si es posible mejorar se va a hacer. Hoy lo he dicho, lo he dicho muchas veces, juego nuevo baraja nueva. Aquí podemos hablar de una cosa o de otra que es continuar o no, yo creo que es un juego nuevo, con ideas.

P.- ¿Tiene claro lo que no quiere la gente?

La gente lo que rechaza es la falta de atención, lo que rechaza es la soberbia. Eso es lo que no quiere, de ahí se desprende absolutamente todo. Cuando uno escucha al pueblo te das cuenta de que es lo quiere el pueblo. No necesariamente te tienes que hacer todo lo que dice, pero si te pone en contexto y tienes la oportunidad, bajo un criterio, donde lo puedas colocar dentro de lo que es el tema del presupuesto, de lo que aplique, de lo que no aplique.

Dentro de ese contexto tienes la oportunidad de darle, sino entera satisfacción a la sociedad, pero si cuando menos darle un argumento del porque si o del porque no, o de cuanto se puede. Siempre es escuchar a la sociedad para tener la oportunidad de tenerla tranquila, de tenerla en paz.

P.- ¿Conflictos?

Como secretario General de Gobierno, yo no tuve conflicto ni hacía el interior, ni hacía el exterior. A la fecha tengo muchísimos años de andar en la vida pública, no tengo una vida de escándalos o algo que me señale de manera negativa.

Yo te puedo decir que tengo una concepción muy clara de lo que es la administración pública. Sé lo que tengo que hacer y bueno, creo que he dado resultados y esa es la razón por la cual hoy me encuentro como candidato de la alianza, un candidato que sale de la unidad de Acción Nacional, de la unidad de los tres partidos políticos y eso es precisamente lo que me trae aquí, precisamente por tener la habilidad de escuchar, de atender, de acordar y de cumplir.

P.- ¿A qué es necesario meter mano en el Gobierno del estado, a la organización, a la estructura, que cambios hacer?

Lo primero que tenemos que hacer es involucrar más a la sociedad. Es involucrar cada uno de los segmentos según sea el giro que les interese, en este caso yo te puedo decir que tenemos que empezar con un presupuesto, con una planeación y que la sociedad se dé cuenta de que tamaño es la cobija y hasta donde alcanza.

También es importante que la información fluya y la gente la tenga, así tenemos la oportunidad de ir conciliando mucho más fácil.

Es más fácil entenderte con alguien o con un grupo de personas que tengan acceso a la información, que sepa del tema que se está tratando y eso nos permita avanzar mucho más rápido porque todos entendemos, simplemente necesitamos acceso a la información.

P.- ¿Un plan de gobierno de 100 días?

Sería muy irresponsable decirte que en 100 días voy a arreglarte un tema. Pero si te puedo decir que los cuatro ejes que he mencionado, como el tema de la seguridad, desde el primer día hay que trabajar como lo hemos venido haciendo, incluso todavía como ciudadano sigo contribuyendo con algunas cosas, con la sociedad, orientando, atendiendo.

El otro tema es el tema de la inversión, hay que trabajar en el tema de inversión. Después de que tengamos la oportunidad de saber cuál es el presupuesto, tener acciones que nos permitan ahorrar y tener la oportunidad de sacar adelante el proyecto del que he estado hablando de hacer una bolsa por mil 600, mil 700 millones de pesos anuales para llegar a un objetivo de 10 mil millones de pesos para el tema de la inversión.

Obviamente atender el tema de la salud, es urgente y el tema de la educación. Yo creo con esos 4 ejes podemos avanzar y lo demás debe de fluir en consecuencia de estos cuatro ejes.

P.- Ciudadanos se quejan de que no hay políticas para atender los problemas de feminicidios, secuestro, homicidios, extorsión ¿Qué es necesario replantearle a la política de seguridad?

Los colectivos que hoy tenemos son colectivos que se hicieron o se integraron por la falta de atención en el sexenio pasado o en los sexenios pasados.

Yo tengo mi estrategia para poder atenderlos y creo tener la capacidad para escucharlos, no tengo ningún conflicto de escuchar colectivo por colectivo y tener la oportunidad de atender a sus hijos de atender sus problemas psicológicos o jurídico y darles una solución en materia también económica, hacerles proyectos productivos en donde de alguna manera tengan la capacidad de ayudarles y en el tema de los daños colaterales también buscar alternativas que nos permita que queden tranquilos o por lo menos que se den cuenta que son atendidos.

P.- ¿Cómo evitar la paralización al inicio de gobierno?

Hay que empezar a partir de una planeación, a partir de un presupuesto, de un recurso humano como funcionarios públicos, de planes de gobierno y en base a eso no tiene por qué paralizarse.

Este Gobierno empezó con cautela porque el Gobierno del Estado es algo muy grande y se tiene que empezar con mucho cuidado a veces es preferible empezar despacio, ir en aumento pero de manera positiva y no al revés, empezando muy rápido e ir en manera negativa, entonces, yo creo que hay que darle tiempo al tiempo y si ser prudente en esa responsabilidad.

P.- ¿Mentalmente que porcentaje de su gabinete tiene ya integrado?

Ahorita simplemente tenemos una concepción digamos una visión amplia en el sentido de los perfiles y de la gente que está colaborando, pero si tu pregunta va un poquito más enfocada al tema de la mujer quiero decirte que creo en el derecho de las mujeres con el derecho de los hombres en la igualdad sustantiva y te puedo presumir que desde que antes que existiera ese término, yo tuve la oportunidad de ser alcalde en dos ocasiones y presidente de distrito de riego también en dos ocasiones y siempre eh colaborado con mujeres y han colaborado con su servidor, entonces yo no traigo ningún conflicto en ese sentido.

Cuando hablo de la igualdad sustantiva si en un momento dado, porque si creo que la mujer en términos generales si es más honesta que el hombre, en la mujer es más limpia para trabajar, es más ordenada, entonces por supuesto que me daría mucho gusto que incluso fuera un gobierno mayoritariamente de mujeres.

Verástegui Ostos insistió en que es necesario impulsar fortalecer el desarrollo de la mujer y para ello contempla que el Instituto Tamaulipeco de la Mujer se eleve al rango de secretaria, a la vez que crear la Policía Violenta una corporación para proteger a las mujeres y a los menores, a la vez que destinar un fondo para que las mujeres se incorporen al desarrollo como emprendedoras.

