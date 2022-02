"Juchitán de las balas", el rap que llama a no normalizar la violencia

"Escribí esta canción pensando en toda la ola de violencia que está afectando a Juchitán. Esto me daba temor, me decía: no estamos seguros ni siquiera en nuestra propia casa. Aunque no estemos metidos en nada malo, estamos propensos a ser asesinados en nuestro hogar. Me dije: esto no está bien, no es correcto que normalicemos. Ese miedo se volvió coraje", expresó.