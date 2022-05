Juanita: tras 7 años de prisión, migrante guatemalteca es liberada en Tamaulipas

CD. VICTORIA.- Tras haber permanecido siete años en prisión, acusada del delito de secuestro y tráfico de personas, la migrante guatemalteca Juana Alonzo Santizo obtuvo su libertad, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, solicitaron la revisión del caso.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que efectuó una revisión pormenorizada del expediente, por lo que se presentó a firma una petición de incidente de libertad para solicitar al Juez del Proceso una audiencia para que se dejara en libertad a la guatemalteca.

La noche del sábado, Juana Alonzo abandono el reclusorio en Reynosa, en donde permaneció como responsable de los delitos de secuestro y tráfico de personas.

Juana Alonzo paso 7 años en prisión en México, este 22 de mayo fue recibida por amigos y familiares en el Aeuropuerto al ver derramaron lágrimas al recibir

Santizo, mujer migrante maya chuj, detenida en Tamaulipas, desde 2014. Su familia denunciò que este es un caso arbitrario pic.twitter.com/y5erlKEwFr — Contacto Migrante (@ConMigrante) May 22, 2022

Por otra parte, la Fiscalía General ha instruido a la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos dar celeridad a las investigaciones por cuanto a las posibles conductas que pudieran constituir irregularidades y deslindar responsabilidades en torno al caso de Juana Alonzo ya que hubo una evidente violación a sus derechos humanos.

Se informó que la migrante guatemalteca retornaría a su país para lo cual ha contado con el apoyo de la secretaría Relaciones Exteriores y del Instituto Nacional de Migración.

#JuanitaLibre

Después de más de 7 años nuestra hermana Juana Alonzo Santizo, podrá volver a abrazar a su familia, ver su tierra estár en su hogar. Hay muchas cosas por cambiar, para que nadie más tenga que pasar por lo que ella pasó.

¡Por la solidaridad!@MayanLeague pic.twitter.com/T5fX2JSPYI — Liberación Migrante (@liber_migrante) May 22, 2022

La mujer guatemalteca fue detenida el 10 de noviembre de 2014, por agentes de la Unidad especializada en la investigación y persecución del secuestro de la entonces Procuraduría de Tamaulipas, sin mostrarle orden de detención u otra decisión de una autoridad pública.

PASÓ SIETE AÑOS EN LA CÁRCEL POR UN DELITO QUE NO COMETIÓ | El gobierno mexicano emite un comunicado en el que reconoce la inocencia de la guatemalteca Juana Alonzo Santizo, originaria de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, y señala que fue ordenada su inmediata liberación. pic.twitter.com/o5ljNtP5XZ — La Voz de Guate (@LaVozDeGuateOf) May 22, 2022

Cuando llegó a Reynosa, la migrante guatemalteca y otras mujeres migrantes entraron en tratos con un traficante de personas para que se hiciera cargo de pasarlas a Estados Unidos, pero fueron engañadas.

Ella con otras mujeres y hombres migrantes fueron llevados por el traficante a una vivienda en espera de ser cruzadas a Estados Unidos, pero agentes de la Policía Estatal recibieron una llamada alerta advirtiendo sobre la presencia de migrantes en una vivienda.



Al irrumpir en la vivienda los migrantes que ahí se encontraban la señalaron de tener vínculos con los coyotes, por lo cual fue detenida.

Los policías y el Ministerio Público la hicieron firmar documentos sin saber que decían, pues no habla correctamente español ni sabe leer; además, no tuvo acceso a un abogado y su caso no fue notificado a la Embajada de Guatemala en México.

El caso de esta guatemalteca llegó hasta la Organización de Naciones Unidas y el presidente y el gobernador de Tamaulipas pidieron su libertad.

Sobre el caso de Juana Alonzo Santizo, migrante guatemalteca que lleva más de siete años encarcelada en Reynosa, Tamaulipas, sin sentencia, @lopezobrador_ dijo desconocer su caso. "No tenía información, pero mañana doy respuesta".



Aquí la nota https://t.co/GrRzRhR7wH pic.twitter.com/iIMRuUQvHr — La-Lista (@LaListanews) May 18, 2022

