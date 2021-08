Juan y Ángel platicaban frente a su casa y se los llevó un comando en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Juan de Dios y Luis Ángel platicaban, sentados afuera de su domicilio en la colonia Patria Nueva, cuando hombres armados que se desplazaban en dos vehículos, se estacionaron frente a ellos, bajaron, los golpearon y se los llevaron. El hecho ocurrió el pasado 31 de julio, en esta ciudad y a la fecha, sus familiares desconocen su paradero.

Al revisar el video de la cámara de seguridad particular, la familia pensó que se los habían llevado policías ministeriales porque al fondo se observa una camioneta, que podría ser una patrulla, bloqueando la calle. Al acudir ante la Fiscalía General del Estado (FGE), les advirtieron que no eran agentes, quienes se los llevaron.

La instancia abrió una carpeta de investigación el pasado 4 de agosto en contra de quienes resulten responsables por el delito de la desaparición forzada de Juan y Luis.

En el video se observa a tres hombres en la búsqueda de algo, pero no se sabe de qué; incluso irrumpen la vivienda de uno de las presuntas víctimas. Antes de irse, uno de los hombres armados levanta las pertenencias que quedaron tiradas de sus víctimas y se las lleva.

Este viernes se realizó una marcha para pedir justicia; Celia Grajales González, madre de Juan de Dios de Paz Grajales, lamenta que hayan transcurrido siete días y no sepa nada de los dos "levantados", "estamos con una gran angustia de verlos".

Reafirma que en la FGE les argumentaron que no se sabía nada de los jóvenes, sin embargo, aclara que su hijo, de 34 años, se dedicaba a la carpintería y es padre soltero (a su cargo tiene una hija menor de edad), por lo que suplica se lo regresen con vida. Según ella, él no se metía con nadie, "no era problemático, sino todo lo contrario".

Por su parte, Clarabella Aguilar Ramos recuerda que estaba en casa de su papá, cuando llegó a visitarla su vástago Luis Ángel López Aguilar, "él se quedó con su amigo Juan, yo salí a comprar cigarros, y de repente me hablan y me dicen que se llevaron a mi hijo y al otro muchacho".

Además, cuenta que su hija intentó meterse cuando eran llevados los jóvenes, pero los sujetos le apuntaron con armas largas y le dijeron que alzara las manos y no intentara moverse; "lo único que le pedimos a las autoridades es que me devuelvan a mi hijo, no sabemos por qué lo levantan".

Luis, de 27 años de edad y padre de dos niños, es chofer de una motocicleta. De momento estaba sin trabajar porque sufrió un accidente y fue operado de una de sus rodillas.

Sin embargo, la desesperación no solo de ambas madres, sino de familiares y amigos, es cada vez mayor, pues temen que incluso ya no estén con vida. Entre otras cuestiones, Clarabella advierte que han recibido amenazas de muerte, y que "se han dicho muchas cosas feas de mi hijo; entonces, si no van apoyar, mejor no digan nada".

