Juan y Alberto: ser repartidor en tiempos del covid-19 en Chiapas

"Yo trabajaba de mesero en un restaurante en el centro de San Cristóbal, pero cerraron por esto del virus y me quedé sin chamba, un amigo me dijo que acá había trabajo de repartidor y de hacer mandados, así que pues acá estoy, lo que se me complica es que no conozco mucho las calles de la ciudad y a veces se me van las cuentas, porque nosotros cobramos a los clientes y luego llevamos el dinero al patrón".

Esta es la historia de Juan, un joven que quedó desempleado al cerrar el restaurante donde trabajaba y tuvo que emplearse como repartidor. Solamente de esta manera sobrevive en estos tiempos de pandemia por covid-19.

"Por viaje se cobra dependiendo de la distancia, entre 40 o 35 pesos, no más, y de eso ya nos dan un porcentaje, porque acá tiene que salir para la gasolina de la moto, y pues en la chamba solo me dieron mi cubrebocas y la moto, el casco y el impermeable yo lo conseguí, pero para estar sin trabajo, esto ya cae para la papa".

Alberto es otro joven emprendedor, es originario de un municipio cercano a San Cristóbal de las Casas y ahora reparte hamburguesas.

Yo estudio en la prepa 2, allá por la salida a Comitán, ahora no hay clases y solo nos dejan hacer algunas tareas, por esto del virus que anda matando a la gente. Tengo un primo que trabaja en un restaurante que hacen hamburguesas, y me dijo que si quería trabajar por las tardes para repartir los pedidos, que consiguiera una bici o comprara una para poder trabajar, así que acá estoy

"A veces hay varios pedidos, otras solo tres, yo me encargo de los más cercanos, se cobra 30 pesos por el viaje, de acá me dan 20 pesos y le doy 10 pesos al dueño, y a veces la gente me da propina extra, pero pues eso sí tengo que estar pilas con el cambio, si no yo pierdo. Me va bien pero es cansado, a veces los perros te salen a correr o la gente se enoja si llegas tarde o está fría la comida, pero la necesidad es la necesidad".

(Fotos Cuartoscuro)

Estas dos historias las comparte el portal Chiapas Paralelo, en una nota donde revela como algunos jóvenes desempleados comenzaron a crear pequeñas empresas para repartir alimentos.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, una de cada seis personas menores de 29 años y en edad de trabajar ha dejado de hacerlo desde que apareció la covid-19; aquellos que conservaron sus puestos de trabajo han visto cómo su jornada se reducía en un 23% como media.

Esta es una realidad que viven miles de jóvenes en varios estados del país; en Chiapas por ejemplo, los que se dedicaban al sector de servicios turísticos fueron despedidos, otros más se fueron a sus casas sin salario alguno.

La precarización laboral, la desigualdad, y también la necesidad de sobrevivir de la población joven en Chiapas se evidenció más con la pandemia. El oficio como repartidor de comida, bebidas o medicamentos aumentó en numerosos municipios del estado, la mayoría de quienes ahora se emplean en este campo son jóvenes, hombres y mujeres, que realizan su trabajo en motocicletas o en bicicletas.

En San Cristóbal de Las Casas y en Tapachula existen pequeñas empresas que ofrecen servicio a domicilio, la mayoría de estas no pertencen a cadenas trasnacionales como Uber Eats, Rappid, Postmates, entre otras. Por el contrario, son iniciativas locales que se comenzaron a gestar en estas ciudades hace algún tiempo derivado de la demanda.

Estas experiencias pueden ser similares a las de muchos jóvenes repartidores en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, entre otras, donde la precarización laboral es una constante.