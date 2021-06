Juan Manuel, la osamenta que evidencia ineptitud de fiscalía en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ.- A principios de este mes, la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), a través de su portal institucional, reveló que, en lo que va de este año, había localizado a 292 personas desaparecidas gracias a los alertamientos ¿Has visto a...?, Protocolo Alba y Alerta Ámber.

Sin embargo, la noticia no caló bien para familiares de Juan Manuel Gómez González, quien desapareció el 19 de agosto de 2020 y cuya parte de su osamenta y ropa fueron halladas en febrero pasado a las afueras de esta ciudad capital, donde residía.

Ivonne Gómez, su hermana, no está convencida del trabajo que ha hecho esa dependencia a lo largo de estos meses, pues el único avance que ha tenido es que el 99 por ciento de los restos óseos encontrados son compatibles con los de su padre (confirmado por una prueba de ADN), además de que Juan fue asesinado, pues su cráneo presentó contusiones.

A ella, dice, la FGE le avisó en febrero pasado que podía pasar por los huesos de su familiar, pero se negó a recibirlos y, en cambio, exigió que se indagara más para saber a ciencia cierta cuál fue el motivo real de la muerte de quien en vida laborara en dos empresas: una aseguradora y una de "mandaditos".

"Me negué a recibir sus restos porque queremos más detalles", reafirma la hermana de la víctima, quien lamenta que "las investigaciones han sido lentas, y da la casualidad que el día que desapareció mi hermano, las cámaras del C5 no funcionaban, entre otras irregularidades que se han detectado".

Si no habían hablado es porque, según Ivón, la Fiscalía les recomendó no hacerlo porque Juan Manuel correría más peligro; "fue como una recomendación", advierte.

No obstante, la demora fue crucial en este caso, pues Juan Manuel, padre de dos hijos adolescentes, pudo haber sido asesinado horas de su desaparición.

De acuerdo con el testimonio de Ivonne, un día les hablaron por teléfono para extorsionarlos con el argumento de que se tenían pruebas de que Juan estaba vivo e, incluso, algunos datos de sus secuestradores. El delito no se consumó.

Familiares y amigos solo exigen que se haga justicia, que se aprehenda a los responsables del crimen y que la FGE acelere las pesquisas, por ello este miércoles marcharon hacia Palacio de Gobierno, donde colocaron mantas con las fotos de su hermano y algunos mensajes para las autoridades.

La hermana de la víctima recuerda que la búsqueda de Juan fue intensa: pegaron fotos en postes y otros espacios de la vía pública; recorrieron hospitales, morgues y otros lugares donde creyeron podía estar; se "movieron" por redes sociales, con familiares, allegados y vecinos. A decir de Ivonne, nada detendrá a la familia hasta saber la verdad y ver a los culpables tras las rejas.

"Llegaremos a donde sea, a cualquier instancia, sobre todo federal, porque ya vemos que en Chiapas la justicia es lenta, o no la hay; mi hermano no andaba en malos pasos, la autoridad tiene más detalles, pero, como dije, no actúa y no sabemos por qué", externa Ivón, cuyo estampado de su playera es la imagen de su hermano que difundió la FGE a través del alertamiento ¿Has visto a...?





