Juan desapareció hace 1 mes; su madre pide helicóptero para buscarlo en el monte

Yo pienso que se lo llevaron, porque no creo que haya ido por su voluntad. Él sale a trabajar, pero a diario me habla, si no me habla en la mañana lo hace al mediodía en un descanso o a la hora de la comida. A veces me habla solo para saludarme. Mi corazón de madre me dice que está vivo, pero no sé dónde ni cómo