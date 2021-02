Juan Carlos: su único delito, llamarse igual que un ladrón prófugo

LEÓN.- Juan Carlos, un estudiante de Contaduría Pública de 21 años, conducía su vehículo el sábado pasado en San Miguel de Allende cuando fue detenido por la policía. Conducía por la calzada de la Estación a bordo de un vehículo tipo Altima, modelo 2008, sin luces, lo que constituye una falta administrativa.

También lee: Atacó a su propia madre con un cuchillo en San Miguel de Allende

Eran las 02:38 horas cuando Juan Carlos fue detenido y llevado a los separos municipales y puesto a disposición del Ministerio Público, debido a que Plataforma México arrojó que su nombre correspondía al de una persona que contaba con una orden de captura por robo calificado en San José Iturbide.

Y por más que Juan Carlos les dijo que era vecino de la colonia Malanquín Infonavit, los uniformados lo detuvieron, lo ficharon y lo boletinaron. Su rostro apareció en las redes sociales de la Secretaría de Seguridad Pública de San Miguel de Allende.

Posteriormente, la Fiscalía determinó que se trataba de un homónimo, por lo que fue dejado en libertad con el clásico “usted disculpe”.

Se retiró a su hogar donde le explicó a sus padres lo ocurrido, sin embargo, al poco rato se dio cuenta, por una amiga, que ya había aparecido en los medios de comunicación su fotografía y la versión de su detención como delincuente.

Con relación a la detención de un joven el pasado 22 de agosto, la Secretaría de Seguridad Pública informa que el infractor, identificado como Juan Carlos, no cuenta con un mandamiento judicial por robo calificado en el municipio de San José Iturbide

La Fiscalía subrayó, en defensa de los policías que detuvieron a Juan Carlos, que en todo momento actuó conforme al procedimiento y que de no haber actuado de esta manera, los elementos de la corporación habrían incurrido en un delito.

Aunque en ningún momento se hicieron públicos los datos personales del infractor, lamentamos los inconvenientes por los que pudo haber pasado Juan Carlos

No es la primera vez que el gobierno municipal emite comunicados con información errónea sobre los detenidos. En agosto de 2019, un joven fue señalado como presunto responsable de homicidio y boletinado a los medios de comunicación; horas más tarde, el detenido comprobó que no tenía relación alguna con el delito que se le imputaba, no obstante su foto y la del vehículo ya circulaba en medios locales y estatales.

EXIGE ACLARACIÓN

Este martes, Juan Carlos realizó una rueda de prensa donde mostró un documento emitido por la propia Fiscalía General del Estado de Guanajuato informando que no cuenta con antecedentes penales u orden de aprehensión.

En compañía de sus abogados, Juan Carlos exigió al municipio que informe públicamente sobre su inocencia, ya que teme por su seguridad.

Los abogados comentaron que hay pretensiones legales porque hay un daño a la imagen pública que será atendido en su momento con las instituciones responsables, a fin de que emitan una disculpa pública por el error en la detención.

“También eso pudiera detenerse si las pretensiones se tomarán por parte de la presidencia municipal para que se haga responsable”.