Juan abusó de niña de 13 años; hay orden de captura, pero policía "no lo encuentra"

Juan me mandaba mensajes donde decía que ´quería conmigo´, pero yo le decía que no. Ese día mi prima me insultó, me dijo que ´soy una puta´ y no me dio chance de explicarle que él me violó. Me encerraron como tres días para que no me escapara. Me dijeron que sí decía algo matarían a mi familia y a mí", relata Maribel