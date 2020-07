Jóvenes son sorprendidas por un oso negro en San Pedro Garza, NL

Monterrey, N. L.- Un grupo de tres mujeres fueron sorprendidas por un oso que las merodeaba y a una de ellas, llegó a abrazarla con sus manazas.

El oso las sorprendió cuando paseaban en el paraje conocido como Chipinque, en el municipio de San Pedro Garza García, según dice la usuaria de Facebook Angie Dondon, quien publica en su página el encuentro.

Las jóvenes mujeres se mantuvieron inmóviles para evitar que las atacara, mientras el animal olfateaba a una de ellas.

Tres mujeres son sorprendidas por un oso negro en el paraje conocido como Chipinque, en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León; una zona donde en los últimos años se ha visto la presencia de estos mamíferos https://t.co/lKmdQ2zOyH pic.twitter.com/jYMiVPMrtV — La Silla Rota (@lasillarota) July 18, 2020

A través de Facebook, la usuaria compartió el video de apenas segundos y que es grabado por un hombre cuya voz les dice al momento de la llegada del animal que no se muevan.

En la publicación no se especifica si el suceso se registró hoy o en días pasados, pero fue compartido apenas este sábado.

Al momento de que el oso abraza a unas de las jóvenes, se escucha decir al hombre "no, no, no,".

Durante casi 10 segundos el mamífero abraza a la muchacha y luego intenta nuevamente e incluso lanza un débil manotazo a una de sus piernas.

Tras casi un minuto de video el oso opta por alejarse y el hombre les dice que caminen, lo que hacen en sentido contrario al animal.

Chipinque es un paraje boscoso preferido por deportistas o quienes hacen senderismo y se localiza en la Sierra Madre Oriental, en el municipio conurbado de San Pedro Garza García.

En esa zona se ubican algunas acaudaladas colonias y enormes residencias desde donde se observa buena parte del Monterrey metropolitano.

En esa zona y la sur de Monterrey en la última década han bajado al área urbana decenas de osos que, inclusive entran a las residencias como ha quedado constatado en diversos videos.

Las autoridades dicen que la sequía, el calor intenso y la falta de comida les llevan a bajar en busca de comida y se pide a las personas no les den de comer.





bl