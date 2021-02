Jóvenes denuncian golpes y tortura por parte de la Policía de San Miguel de Allende

El pasado 16 de septiembre, Manelick, de 23 años de edad, su hermano Ramses, de 22 y su prima Alitzel, de 18, denunciaron que fueron agredidos y torturados por parte de la Policía Municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, al ser sacados arbitrariamente del establecimiento donde festejaban el Grito de la Independencia.

Los jóvenes, originarios de la Ciudad de México, pero que residen y estudian en Querétaro desde hace unos años, llegaron al restaurante del Live Aqua Urban Resort, en San Miguel y pasaron ahí el festejo de la Independencia.

Los jóvenes cuentan que alrededor de la 1:00 de la mañana, Ramses se dirigió al baño cuando los elementos de seguridad del establecimiento le negaron el acceso y le preguntaron qué hacía en el lugar. Cuando Alitzel y Mánelick fueron a buscarlo, los de seguridad ya habían entregado a Ramses a elementos de la Policía Municipal. Quienes lo golpearon y sometieron en el suelo por lo menos cuatro agentes.

“Nos acercamos para preguntar por qué lo estaban deteniendo, porque se veía a leguas que era una detención arbitraria. No nos dieron chance de hablar; inmediatamente me sometieron, me golpearon, me tiraron al suelo. Un policía me puso una pierna en el cuello y otra en la espalda” cuenta Mánelick. Posteriormente fue golpeado contra el cofre y los oficiales lo subieron a la patrulla.

Alitzel también fue golpeada y detenida. “Preguntabamos por qué estábamos siendo detenidos pero nadie nos daba una respuesta”, cuenta ella.

“Un policía me tomó por el cuello y me aventó contra la patrulla. Es lo último que recuerdo hasta el momento de llegar a los amparos”, dice Alitzel.

Los jóvenes fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Y denunciaron que durante el trayecto también fueron golpeados.

“Nunca se nos leyeron nuestros derechos ni se nos dijo por qué nos detuvieron. No se identificaron los policías ni las personas que nos sometieron en las instalaciones de la policía municipal. No nos dejaron contactar a nadie por 12 horas ni nos dejaron hacer llamadas”.

Fueron golpeados y torturados

En la denuncia presentada a la Fiscalía del Estado, los jóvenes denunciaron que uno de ellos, Ramses, fue torturado.

“Estuvo tres horas amarrado en una posición incómoda, no lo dejaban ni ir al baño”. En entrevista con La Silla Rota, Mánelick explicó que buscarán proceder por el delito de tortura, siendo este un delito federal.

Además de golpearlos, los jóvenes también denunciaron que fueron víctimas de robo, pues les robaron sus tenis, dinero y un reloj.

Los jóvenes presentaron moretones en los brazos, rodillas, esguinces, muñecas (por las esposas) y esguinces de diferente grado. La joven quedó con un derrame en el ojo, mientras que Ramses fue el más afectado, dejándole la cara inflamada por los golpes y un esguince en el cuello tipo 4.

Los abogados de las víctimas confirmaron a este medio que llevarán los casos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a la Profeco y a la Conapred.

La versión de las Autoridades

Cuando los jóvenes pudieron tener contacto con sus familiares, el papá de Alitzel acudió al lugar a pagar la fianza.

A la joven la dejaron libre alrededor de las 10 de la mañana, al pagar una fianza de 700 pesos. A Ramses y a Mánelick los soltaron hasta después de las 2 de la tarde, quienes tuvieron que pagar dos fianzas; una de mil y otra de 800 pesos.

Las autoridades municipales de San Miguel de Allende negaron rotundamente a La Silla Rota el abuso de autoridad a los presuntos agraviados.

Según la versión del Gobierno Municipal, el pasado 16 de septiembre se recibió un reporte en la Central de Atención a Llamadas de Emergencias, en el cual se explicaba que al exterior de un hotel ubicado en la zona centro había un "alboroto provocado por jóvenes, aparentemente en estado de ebriedad, que buscaban ingresar a un lugar que ya había sido cerrado".

Informaron que, cuando llegaron los elementos de Seguridad Pública para retirar a los jóvenes, ellos reaccionaron de manera agresiva, uno de ellos golpeando en la cabeza a una mujer policía quien tuvo que ser trasladada a un hospital. Tras las agresiones, los tres jóvenes fueron detenidos y trasladados a los separos municipales. Los exámenes que les hicieron resultaron con un "elevado grado de alcohol en la sangre"

Señalaron que con el afán de aclarar el asunto, el Gobierno Municipal de San Miguel de Allende podrán a disposición de las instancias correspondientes los materiales probatorios que así consideren.