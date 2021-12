Joven presume título de Ingeniero en puesto de tianguis de su mamá

SALTILLO.- Una de las mejores virtudes de los seres humanos es, sin duda, el ser agradecido; por ello, miles de internautas se mostraron conmovidos al ver el posteo de un joven ingeniero de Coahuila que presumió su título universitario en el puesto de tianguis, donde su mamá ha trabajado por años para apoyarlo en sus estudios.

En la tierna postal, ambos aparecen sonriendo, mientras él sostiene el título universitario del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera.

"Dios es muy bueno con nosotros, hace días recibí mi título como Ingeniero y quise tomarme está foto en el toldito de la pulga con mamá, dios sabe cuántas veces de esa venta salió para camiones, material, libros, copias, etc. Muchas veces vendimos justo para el camión o un poquito más, pero Dios nunca nos dejó", fue parte del emotivo texto que Enrique Zapata Reyes compartió en redes sociales.

Asimismo, Zapata Reyes agradeció de corazón a todos aquellos que le compraron artículos a su mamá y también aprovechó para promocionar el consumo local, toda vez que esas ventas, en muchos casos, ayudan a quienes como él, buscan cumplir sus sueños.

"Agradezco a cada persona que nos compró un prenda de ropa, un par de zapatos, bolsas, etc porque me ayudaron a qué este sueño fuera posible, además de todas las personas que me ayudaron en todo que siempre estuvieron para mí el título es de ustedes de igual forma, quiero invitar a través de esta publicación que sigamos #consumelocal no sabemos si el elote, empanada, agua fresca, rifa o demás, sea para nuestros futuros ingenieros , arquitectos, doctores, maestros, etc.".

Hasta el momento el tierno escrito cuenta con más de 56 mil compartidos y 87 mil me gusta.

